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Cari açıkla dolar 3.83 ve euro 4.73 liranın üzerinde

DHA
13.03.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ABD vadeli işlem piyasalarının küresel piyasalarda yükselişle açılmasının ardından ABD borsaları da istihdam verilerinden destek bularak yükselirken, cari işlemler açığının yükseliş eğilimine girdiğini gösteren veri ile dolar ve euro da iç piyasada yükseldi.

Küresel piyasalarda yükselen dolar dün geç saatlerde, veri öncesi işlem gördüğü 3.80 liradan 3.8495 liraya kadar yükselerek 3.85 lira, euro da 4.7490 lira ile 4.75 lira sınırına dayandı. Dolar yeni güne 3.83 - 3.84 lira ve euro da 4.73 - 4.74 lira aralığında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) de dün 118 bin 787 puana kadar yükseldikten sonra, yüzde 1.28 artışla 118 bin 441 puandan kapandı.

Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak bilinen cari işlemler açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

 

Etiketler: dolar fiyatları , dolar kuru , dolar ne kadar , Ekonomi
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