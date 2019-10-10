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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Dolar kaç TL oldu? Döviz kurları Euro ve dolar kurunda son durum

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Dolar kaç TL oldu? Döviz kurları Euro ve dolar kurunda son durum

Döviz kurları dolar ve Euro’da son durum vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Dolar ve Euro’nunTL karşılığını öğrenmek isteyen yatırımcılar, serbest piyasa ve Kapalıçarşı’daki fiyatları öğrenmeye çalışıyor. Peki, 1 dolar kaç TL oldu? İşte, Döviz kurları Euro ve dolar kurunda son durum

Dolar - euro yeni güne kaç TL'den başladı 10 Ekim 2019 dolar ve Euro kurunda son durum ne? İşte, dolar ve Euro alış satış fiyatlarında son durum.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8810 liradan, avro 6,4700 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7990 liradan alınan dolar, 5,8810 liradan satılıyor. 6,4680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4700 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8460 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4220 lira olmuştu.

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