Dolar kaç TL oldu? Döviz kurları Euro ve dolar kurunda son durum
Döviz kurları dolar ve Euro’da son durum vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Dolar ve Euro’nunTL karşılığını öğrenmek isteyen yatırımcılar, serbest piyasa ve Kapalıçarşı’daki fiyatları öğrenmeye çalışıyor. Peki, 1 dolar kaç TL oldu? İşte, Döviz kurları Euro ve dolar kurunda son durum
Dolar - euro yeni güne kaç TL'den başladı 10 Ekim 2019 dolar ve Euro kurunda son durum ne? İşte, dolar ve Euro alış satış fiyatlarında son durum.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8810 liradan, avro 6,4700 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7990 liradan alınan dolar, 5,8810 liradan satılıyor. 6,4680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4700 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8460 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4220 lira olmuştu.
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