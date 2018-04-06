Dolar haftanın son gününe zirvede başladı
Dolar kuru yeni günde 4.0620 TL seviyesini görerek tarihi rekorunu yeniledi. Euro kuru ise 4.97 TL seviyesinin üzerini gördü. Piyasalar jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeleri izleyecek.
Dün rekor üzerine rekor kıran dolar/TL, 4.0620 TL seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar/kuru saat 09.25 itibarıyla 4.0558 TL'de hareket ediyor. Euro/TL ise en yüksek 4.9776 TL'yi görürken şu dakikalarda 4.9619 seviyesinde hareket ediyor.
Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken, dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor.
Bugün, ABD'de istihdam verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdamın 178 bin, işsizlik oranını yüzde 4,0 olacağı tahmin ediliyor. Bu arada Çin piyasaları tatil nedeniyle bugün kapalı.
SaatSatışAlışABD Doları09:314,05604,0554Euro09:314,96344,9627İngiliz Sterlini09:315,67795,6757İsviçre Frangı09:314,21324,2115Suudi Arabistan Riyali09:311,08361,0781
DOLAR AÇISINDAN HAREKETLİ BİR GÜN OLABİLİR
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Dolar/TL kurunda oynaklık hala yüksek. Kur bu sabahta 4.06 seviyesine yükselerek rekorunu tazeledi. TL varlıklardaki kırılganliğin sürüyor olması, gelişmekte olan ülke piyasalarında en çok negatif ayrışan para biriminin TL olmasına neden olurken kurunda yukarı yönde tepkisini tetikliyor. Türkiye'ye yönelik risk algısında bozulma var ve bu konuda tansiyon dinmedikçe kurun rahatlaması biraz daha zor gibi duruyor" dedi.
Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bir süredir piyasalarda ABD başkanı Trump nedeniyle ticaret savaşları endişesi doları baskılayan en önemli unsurdu. Ancak dünden bu yana bu endişenin biraz daha azalması ABD dolarında pozitif bir ortam oluşturmuş durumda. Doların toparlanma çabası da dolar/TL'nin bu sabah yeni bir rekor seviyesini test etmesine neden oldu. Bugün için dolar açısından hareketli bir gün olabilir. Özellikle Fed'den 4 faiz artısı gelebilir mi spekülasyonlarının devam ettiği bu ortamda, bu hafta eski Fed başkanı Yellen'da konuşmasında Fed'den 3 veya 4 faiz artırımı beklediğini belirtmesi de piyasaları daha da iştahlandırdı. Aynı zamanda dün Fitch ABD'nin kredi notunu teyit ederken ülke ekonomisine yönelik olumlu açıklamalarda da bulundu.
Kısacası, ABD'ye yönelik beklentilerin pozitif olması doların zayıflamasını sınırlı bırakıyor. Bugün ABD den tarım dışı istihdam günü ve beklentilerin üzerinde bir veri alınırsa aynı zamanda en önemli kısım ücretlerde de bir artış görülürse bu durumda Fed in bu yıl için 4 faiz artırma ihtimali kuvvetlenebilir ve bu hava doların güçlenmesini daha da destekleyebilir. Aksi senaryoda ise doların toparlanmakta zorlanması beklense bile ciddi bir zayıflama beklemediğimi söyleyebilirim, Açıkcası doların bugün güçlenmesi durumunda Dolar/TL kurunda yeni rekor denemesinin gelebileceğini unutmamak gerek. Bugüne kadar TL kaynaklı kurda yükseliş iştahı vardı ancak artık dış piyasanın da işin içine girmeye başlaması dolar/TL kuru açısından daha da hareketli günlerin başlamasına neden olabilir.
Teknik acıdan 4.00 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir. Bu destek noktasının altına doğru hamlesinde başarılı olamadığı müddetçe kurun yukarı yönde gitme potansiyeli sürebilir."
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