Dolar haftanın son gününe zirvede başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDolar haftanın son gününe zirvede başladı
GeriEkonomi Dolar haftanın son gününe zirvede başladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
REUTERS-Bigpara
06.04.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Dolar haftanın son gününe zirvede başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolar haftanın son gününe zirvede başladı

Dolar kuru yeni günde 4.0620 TL seviyesini görerek tarihi rekorunu yeniledi. Euro kuru ise 4.97 TL seviyesinin üzerini gördü. Piyasalar jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeleri izleyecek.

Dün rekor üzerine rekor kıran dolar/TL, 4.0620 TL seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar/kuru saat 09.25 itibarıyla 4.0558 TL'de hareket ediyor. Euro/TL ise en yüksek 4.9776 TL'yi görürken şu dakikalarda 4.9619 seviyesinde hareket ediyor.

Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken, dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor.

Bugün, ABD'de istihdam verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdamın 178 bin, işsizlik oranını yüzde 4,0 olacağı tahmin ediliyor. Bu arada Çin piyasaları tatil nedeniyle bugün kapalı.

SaatSatışAlışABD Doları09:314,05604,0554Euro09:314,96344,9627İngiliz Sterlini09:315,67795,6757İsviçre Frangı09:314,21324,2115Suudi Arabistan Riyali09:311,08361,0781

DOLAR AÇISINDAN HAREKETLİ BİR GÜN OLABİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Dolar/TL kurunda oynaklık hala yüksek. Kur bu sabahta 4.06 seviyesine yükselerek rekorunu tazeledi. TL varlıklardaki kırılganliğin sürüyor olması, gelişmekte olan ülke piyasalarında en çok negatif ayrışan para biriminin TL olmasına neden olurken kurunda yukarı yönde tepkisini tetikliyor. Türkiye'ye yönelik risk algısında bozulma var ve bu konuda tansiyon dinmedikçe kurun rahatlaması biraz daha zor gibi duruyor" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bir süredir piyasalarda ABD başkanı Trump nedeniyle ticaret savaşları endişesi doları baskılayan en önemli unsurdu. Ancak dünden bu yana bu endişenin biraz daha azalması ABD dolarında pozitif bir ortam oluşturmuş durumda. Doların toparlanma çabası da dolar/TL'nin bu sabah yeni bir rekor seviyesini test etmesine neden oldu. Bugün için dolar açısından hareketli bir gün olabilir. Özellikle Fed'den 4 faiz artısı gelebilir mi spekülasyonlarının devam ettiği bu ortamda, bu hafta eski Fed başkanı Yellen'da konuşmasında Fed'den 3 veya 4 faiz artırımı beklediğini belirtmesi de piyasaları daha da iştahlandırdı. Aynı zamanda dün Fitch ABD'nin kredi notunu teyit ederken ülke ekonomisine yönelik olumlu açıklamalarda da bulundu.

Kısacası, ABD'ye yönelik beklentilerin pozitif olması doların zayıflamasını sınırlı bırakıyor. Bugün ABD den tarım dışı istihdam günü ve beklentilerin üzerinde bir veri alınırsa aynı zamanda en önemli kısım ücretlerde de bir artış görülürse bu durumda Fed in bu yıl için 4 faiz artırma ihtimali kuvvetlenebilir ve bu hava doların güçlenmesini daha da destekleyebilir. Aksi senaryoda ise doların toparlanmakta zorlanması beklense bile ciddi bir zayıflama beklemediğimi söyleyebilirim, Açıkcası doların bugün güçlenmesi durumunda Dolar/TL kurunda yeni rekor denemesinin gelebileceğini unutmamak gerek. Bugüne kadar TL kaynaklı kurda yükseliş iştahı vardı ancak artık dış piyasanın da işin içine girmeye başlaması dolar/TL kuru açısından daha da hareketli günlerin başlamasına neden olabilir.

Teknik acıdan 4.00 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir. Bu destek noktasının altına doğru hamlesinde başarılı olamadığı müddetçe kurun yukarı yönde gitme potansiyeli sürebilir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Chicago Borsası satılıyor

JPMorgan Chase'den Trump'a destek

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?