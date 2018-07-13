Dolar güne yatay başladı! Son dakika dolar fiyatları…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDolar güne yatay başladı! Son dakika dolar fiyatları…
GeriEkonomi Dolar güne yatay başladı! Son dakika dolar fiyatları…
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
REUTERS-BİGPARA
13.07.2018 - 09:06, Son Güncelleme:

Dolar güne yatay başladı! Son dakika dolar fiyatları…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolar güne yatay başladı! Son dakika dolar fiyatları…

Dolar kuru güne 4.82 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.84 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.64 TL'de bulunuyor.

TİCARET savaşı kaynaklı küresel satışlar sürerken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte piyasalar tarafından ekonomi politikaları ve bunlara ilişkin söylemler takip ediliyor.

Dolar, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonun düşürülmesi ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapan açıklamalarının ardından bir ara yönünü sert aşağı çevirdikten sonra 4.80-4.85 TL seviyesinde dalgalanıyor. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.8780 TL'yi gördükten sonra, saat 09.34 itibarıyla 4.8426 TL'de hareket etti. Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.6539 TL bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0.10 yükselişle 94.67 puanda, euro/dolar paritesi ise 1.1660 seviyesinde...

Öte yandan dünya borsalarında ve emtia piyasalarında yaşanan kayıpların hızlanmasıyla birlikte ekonomisi küresel fon akışlarına bağlı olan Türkiye piyasalarındaki satışlar da kuvvetlendi.

GÖZLER FITCH'TE

Bugün piyasaların kapanması ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye değerlendirmesi beklenirken, siyasi gündemde ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açılış toplantısı takip edilecek.

BAKAN ALBAYRAK TÜM ENDİŞELERE CEVAP VERİYOR

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasalara verilen mesajlara bakarsak Berat Albayrak'ın açıklamaları Türkiye'nin ekonomisine yönelik tüm eleştirilere cevap veriyor. Bu açıdan çok değerli ki kurdaki 4.85'lerden 4.78'lere düşüş tepkisi de bunu teyit ediyor. Ancak bu bir süreç ve söylemlerin yanında piyasalar uygulamaları da bir süre görmek isteyecektir. Bu süreçte dalgalanma sürebilir" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Albayrak "hiç olmadığı kadar etkin" bir Merkez Bankası'nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirterek enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedeflerine gerilemesi için adımları atacaklarını da söyledi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARININ ÖNEMİ ARTTI

Erdoğan'ın göreve başlamasının ve Hazine-Maliye Bakanlığı'na Albayrak'ın getirilmesinin ardından piyasalar ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısının yanı sıra Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki faiz kararını da izliyor.

TCMB, TL'deki sert değer kayıpları ve enflasyondaki sert yükselişle birlikte geçen yıl başından beri 950 baz puan sıkılaştırma gerçekleştirdi. Bunun yanında TCMB'nin sadece Nisan ayından bu yana yaptığı faiz artışları ise 500 baz puana ulaştı ve sadeleşme adımlarını tamamlayarak piyasayı sadece politika faizinden fonlamaya başladı.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler.

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 20.52 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini yineledi. Albayrak'ın açıklamaları sonrası gerileyen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün saat 1720'de 18.54, 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 20.28 seviyesindeydi.

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ekonomide son 24 saat (13.07.2018)
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tissue World Istanbul 2018 Konferansı başlıyor

PTT'den "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu pul 

Demet Akalın’ın eşine ait lojistik şirketine haciz şoku

Toplanan inek sütü miktarı mayısta arttı