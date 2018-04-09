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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
09.04.2018 - 09:09, Son Güncelleme:

Dolar haftaya böyle başladı

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Dolar haftaya böyle başladı

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen değer kaybının yanı sıra Türkiye'ye özgü endişelerin de etkisiyle cuma günü 4.0665 ile tarihi zirvesini test etmiş, daha sonra zayıf ABD verileri ve tepki alımlarıyla gerilemişti. Dolar kuru cuma kapanışta 4.03-4.04 aralığından işlem görmüştü. Peki dolar bugün kaç lira? Dolar haftaya ne kadar başladı?

Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri, içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalabiliyor. Türkiye piyasalarına ilişkin makro endişeler yüksek büyümenin de tetiklediği yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.

YERLİ YATIRIMCILAR DÖVİZ BOZDURDU

Ancak yerli yatırımcıların seviyeleri avantajlı bularak geçen hafta gerçekleştirdikleri 2 milyar doları aşan döviz satışı ve son dönemde yaşanan negatif ayrışmanın ardından görülen tepki alımları yükselişi sınırlandıran ana faktörler oldu.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, Reuters'a yaptıüğı açıklamada, "Lokallerin ciddi döviz bozdurduğunu görüyoruz. Bu hafta da birkaç milyar dolarlık işlem görmek bizi şaşırtmayacaktır. ABD verilerinin ardından yabancı işlemlerinin de TL lehine dönmesiyle birlikte TL'de bir tepki hareketi gördük" dedi ve ekledi: Ancak yaşanan tepki hareketi sorunların tam olarak çözüldüğü anlamı taşıyor mu? Çok da emin olamıyoruz. Siyasi gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek.

Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular arasında ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri ve ABD'deki dava süreci yer alıyor.

DOLAR KAÇ LİRA?

Dolar, Cuma günü 4,06 liraya çıkmıştı. Daha sonra da dolar haftayı 4.03-4.04 aralığında kapatmıştı. Piyasaların hafta tatilini bitirdiği ve yeniden açıldığı 9 Nisan Pazartesi günü dolar 4.03 liradan işlem görmeye başladı.

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