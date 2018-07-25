Dolar fiyatlarında son durum! Dolar TL kuru güne böyle başladı
Dolar kuru yeni güne 4.85 TL'den başlarken, şu dakikalarda aynı seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. Euro kuru ise 5.67 TL'de hareket ediyor. Küresel piyasalar izlenmeye devam edilecek.
MERKEZ Bankası'nın dün beklentilerin aksine politika faizini yüzde 17.75'te sabit tutması ardından TL, dolar karşısında yüzde 3 civarı değer kaybettikten sonra güne 4.85 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.8876 TL'yi görürken, saat 09.41 itibarıyla 4.8587 TL'de hareket etti. Euro kuru ise 5.7140 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 5.6849 TL'de bulunuyor.
Bankacılar ilk tepkinin ardından kurda 4.90 TL seviyesinin altında bir dengelenme yaşandığını, piyasalarda yön belirleyici olarak beklenen faiz kararının da geride kalması sonrası global piyasalara daha odaklı bir seyir beklediklerini belirtti.
Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri bankacıların verilerine göre yaklaşık 150 baz puan artışla yüzde tarihi rekor olan 18.50'yi aşarken iki yıllık getiri de yüzde 20.50'li seviyelerde seyrediyor.
PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK
Küresel piyasalarda ise bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında yapılacak görüşme takip ediliyor. Görüşmede dış ticaret politikası kaynaklı anlaşmazlığın ele alınması bekleniyor.
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