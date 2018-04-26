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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.04.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Dolar fiyatlarında son durum! Dolar faiz kararı sonrası...

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Dolar fiyatlarında son durum! Dolar faiz kararı sonrası...

Merkez'in dün açıkladığı faiz kararı sonrası dolar/TL kapanışa göre bu sabah yatay bir seyir izleyerek 4.0805 seviyesinden açıldı.

TCMB'nin dün geç likidite faizini (GLP) beklentilerin üzerinde 75 baz puan artırmasıyla ilk tepki olarak düşüşün ardından global piyasalardaki bozulmayla tekrar yükselen dolar/TL'de bu sabah 4.08 civarında hareket sürüyor.

PPK kararının ardından piyasada gözler erken seçimin yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında olacak.

Dolar başlıca para birimleri karşısında yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin etkisiyle üç buçuk ayın zirvelerine yakın seyrediyor. ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi dört yıldır ilk defa bu hafta yüzde 3 sınırını geçtikten sonra yükselişini sürdürdü. Dün gece yüzde 3.035'e kadar yükselen 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 3.041'i aşarsa Temmuz 2011'den bu yana en yüksek düzeyi görmüş olacak.

ABD devletinin artan borçlanma gereksinimi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin getirdiği enflasyon baskıları tahvil faizlerini yukarı çekiyor.

Dünkü faiz kararının ardından ilk tepki olarak 4.08'den 4.03 seviyesine kadar gerileyen ancak bu seviyelerde kalamayarak tekrar 4.10 seviyelerine yükselen dolar/TL, bu sabah saat 08:55'te 4.0772/4.0805 seviyesinde bulunuyor.

Dün saat 18:06'da 4.5440/4.5469 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.5213/4.5254, 4.9904/4.9940 seviyesindeki euro/TL ise 4.9652/4.9700 seviyesinde bulunuyor.

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, TCMB kararı sonrasında TL'nin değer kazanımını koruyamamasının nedenlerini ABD tahvil faizlerindeki yükselişin doları destekleyerek, gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında tutması ve döviz talebini TCMB faiz artırımı sonrasına bırakan yatırımcıların kurdaki gerilemeyi bu doğrultuda değerlendirmeleri olarak sıralayarak, "Günün kritik gündem maddesi ECB toplantısının ardından Başkan Draghi'nin yapacağı değerlendirmeler olacak" dedi.

Uslu, "Mevcut koşullar altında dolar/TL 4.05 seviyesinin altına indiğinde döviz talebinin geldiği gözleniyor. Artan petrol fiyatlarının enflasyona ve cari işlemler açığına olası etkileri de değerlendirilmeye başlandı. Bugün kurda hareket bandı olarak 4.05-4.10 bandı söylenebilir. Siyaset haberleri yakından izlenirken, kurun bu bandın dışına çıkmasının küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olacağını düşünüyorum" dedi.

EM'ler genelinde gözlenen sert satış baskısının yanı sıra TCMB'nin 75 baz puanlık artırımının yeterli görülmemesinin de kurda dünkü yükselişte etkili olduğu belirtilmişti. Diğer taraftan TCMB'nin kararı nedeniyle TL EM'ler arasında değer kazanan tek para birimi oldu.

Ortalama fonlama maliyeti de GLP artışı ardından yüzde 13.50 seviyesine çıkacak. Bu 2017 yıl başına göre 525 baz puanlık bir sıkılaştırma anlamına geliyor.

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