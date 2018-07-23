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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.07.2018 - 08:57, Son Güncelleme:

Dolar fiyatlarında 'PPK' öncesi son durum! İşte güncel Dolar/TL kuru

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Dolar fiyatlarında 'PPK' öncesi son durum! İşte güncel Dolar/TL kuru

Cuma günü 4.77 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi, uluslararası piyasalarda bu sabah 4.75 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi kararı ve Trump'ın ABD faiz artışlarına eleştirileriyle 4.77'li seviyelere geriledi. Dolar/TL kapanış saatinde de bu seviyeye yakın fiyatlandı. 

Kur bu sabah saat 08.10'da uluslararası piyasalarda 4.75 seviyesinden fiyatlanırken, euro/TL 4.5900 civarında seyretti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hafta sonu Arjantin'de düzenlenen G-20 toplantısına katıldı. G-20 toplantısı öncesi uçakta basın mensuplarına 'piyasalarla inatlaşmayacağız' mesajı veren Albayrak, yeni dönemin OVP'sini açıklayacaklarını ifade etti.

Bugün hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarda veri akışı oldukça sakin. Yurt içinde temmuz ayı tüketici güven endeksi, ABD'de haziran ayı ikinci el konut satış verileri açıklanacak. 

Bu hafta piyasalarda Türkiye ile ilgili takip edilecek en önemli gündem ise TCMB'nin faiz kararı. TCMB PPK'nın yarın açıklayacağı faiz için analistler 75-100 baz puan artış tahmini yaparken, faiz artımının yapılmaması durumunda piyasalarda yeni bir satış dalgasının gelebileceği tahmininde bulunuluyor.

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