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Dolar fiyatlarına Trump Kim etkisi! İşte Dolar/TL kurunda son durum

DHA
09.03.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Doland Trumpın çelik ve alüminyuma getireceği gümrük vergilerinin esnek olacağını söylemesi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile buluşacağı haberinin etkisiyle ile dolar/TL 3.82 düzeyine indi.

Dolar endeksi AMB kararı ve Trumpın gümrük vergilerini fiilen uygulamaya koyacak olan yasayı imzalamasıyla 90.00 düzeyinin üzerine çıktıktan sonra, dolar haftanın son gününde yüzde 0.03 düşüşle 90.166 düzeyine geriledi.

Dolar, haftanın son işlem gününe yüzde 0.05 düşüşle 3.82 - 3.83 lira aralığında başlarken, euro da yüzde 0.11 düşüşle 4.7072 lira düzeyine indi ve 4.70-4.71 bandından hareket etti.

Doların güçlenmesiyle, euro da dünkü 1.2411 dolar düzeyinden 1.2320 düzeyine geriledi.

BİST-100 Endeksi de yeni güne yüzde 0.31 yükselişle 116 bin 927 puandan başladı.

Ahlatçı Yatırım Değerler’in, Piyasalar Trump ve Draghi ile Yön Buldu başlıklı Forex bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanyada açıklanan Ocak ayı Fabrika siparişleri yüzde 3.9 oranında azalış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği Mart ayı Para politikası toplantısı sonrasında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

"ECB, politika faiz oranını yüzde 0, mevduat faizi yüzde -40 ve marjinal fonlama faizi yüzde 0.25 düzeyinde sabit bıraktı.ÿ ABDde açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya göre 11 bin artış ile 231 bine yükseldi.

"ECB Başkanı Mario Draghi yaptığı açıklamalarda, Euro Bölgesi ekonomisinin güçlü ve tabana yayılarak büyümeye devam ettiğini belirtirken enflasyon verisinin ECB hedefinden hala uzak olduğunu vurguladı.

"Mart ayı toplantısı sonrasında sözel yönlendirmede değişikliğe giden ECBnin, 2018 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize ettiği ve 2019 yılı enflasyon tahmini aşağı yönlü revize ettiği açıklandı.

"ABD Başkanı Donald Trumpın çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük vergisine yönelik düzenlemeyi imzaladığı açıklandı.ÿ

"ABD borsaları günü artıda tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonyada açıklanan Ocak ayı Hane Halkı Harcamaları aylık bazda yüzde 2.7 ve yıllık bazda yüzde 1.9 oranında artış gösterdi.

"Çinde açıklanan Şubat ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 1.2 ve yıllık bazda yüzde 2.9 oranında artış gösterdi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) gerçekleştirdiği Para politikası toplantısı sonrasında politika faiz oranında ve varlık alım programında değişikliğe gitmediği açıklandı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, TLde yaşanan görece zayıf seyir ve dolar kanadında yaşanan değerlenme isteği sonrasında kurun fiyatlamalarda 3.8278 seviyeleri civarını test ettiğini gördük.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.24 düşüş ile 116.567 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.6 milyar TL olarak gerçekleşti.

"TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.35 artış ile yüzde 13.50 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.15 artış ile yüzde 12.34 düzeyinden günü tamamladı."

Etiketler: dolar fiyatları , dolar/TL kuru , dolar ne kadar
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