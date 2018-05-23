Dolar fiyatları ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve dolarda son durum
Dolar fiyatları ve altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle altın fiyatlarındaki değer yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çekerken, hem hediyelik hem de yatırım amacıyla alınıp satılan çeyrek altın ve gram altın fiyatları da takip ediliyor. Peki piyasalardaki son durumun ardından çeyrek altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu?
Dolardaki rekor tırmanış, küresel piyasalarda düşen altın fiyatlarını da tetikledi. Küresel piyasalarda bir ons altın 1,290 dolar sınırına kadar çekilen altın, doların 4.66 liraya kadar yükselmesine bağlı olarak iç piyasada yükseldi.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,40 artışla 192,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 314,00 lira, Cumhuriyet altını 1.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,40 yükselişle 192,40 liradan işlem gördü.
Dolar alış fiyatı 4.757 lira seviyesinde değer görürken, satış fiyatı 4.7600 liradan satılıyor. Euro alış, 5.598 lira olurken, satış 5.601 lira
Yorumları Göster
Yorumları Gizle