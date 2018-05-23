Dolar fiyatları ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve dolarda son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
23.05.2018 - 08:16, Son Güncelleme:

Dolar fiyatları ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve dolarda son durum

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Dolar fiyatları ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve dolarda son durum

Dolar fiyatları ve altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle altın fiyatlarındaki değer yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çekerken, hem hediyelik hem de yatırım amacıyla alınıp satılan çeyrek altın ve gram altın fiyatları da takip ediliyor. Peki piyasalardaki son durumun ardından çeyrek altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu?

Dolardaki rekor tırmanış, küresel piyasalarda düşen altın fiyatlarını da tetikledi. Küresel piyasalarda bir ons altın 1,290 dolar sınırına kadar çekilen altın, doların 4.66 liraya kadar yükselmesine bağlı olarak iç piyasada yükseldi.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,40 artışla 192,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 314,00 lira, Cumhuriyet altını 1.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,40 yükselişle 192,40 liradan işlem gördü.

Dolar alış fiyatı 4.757 lira seviyesinde değer görürken, satış fiyatı 4.7600 liradan satılıyor. Euro alış, 5.598 lira olurken, satış 5.601 lira

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