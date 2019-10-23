Dolar fiyatları ne kadar oldu? 23 Ekim güncel dolar ve Euro fiyatları
Döviz kurlarını takip eden vatandaşlar çarşamba günü dolar ve altın fiyatlarının ne kadar olduğunu öğrenmek adına, araştırmalarına gün sonunda da devam etti. Güne yükselişle başlayan döviz kurları akşam saatlerinde düşüş yönlü hareket etti. Özellikle dolar ve Euro'yu yatırım aracı olarak görenler, dolarda yaşanan son gelişmeleri merak ediyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte, 23 Ekim güncel dolar ve Euro fiyatları.
Haftanın üçüncü günü 5,83 seviyelerinde hareket eden dolar, akşam saatlerinde gerileme yaşadı. 6,50 seviyelerinde döviz kurlarında işlem gören avro ise 6.37 6.38 lira aralığında dengelendi. Dolar ve Euro'da arka arkaya yaşanan hareketlilik sonrası ekonomi grafiklerinde olumlu bir denge sağlandı. İşte, döviz kurlarında son durum.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
Dolar en düşük 5.7271 lira ve en yüksek 5.8119lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,
Euro en düşük 6.3696 lira ve en yüksek 6.4689 lirayı gördükten sonra, 6.37 6.38 lira aralığında,
Sterlin en düşük 7.3844 lira ve en yüksek 7.4895 lirayı gördükten sonra 7.39 7.40 lira aralığında işlem görüyor.
BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM NE?
Güne 0.93 artışla 98 bin 799 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 98 bin 637 puanı ve en yüksek 99 bin 596 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.94 artışla 99 bin 785 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 139 bin 898 puanı ve en yüksek 142 bin 28 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 2.27 artışla 141 bin 585 puanda kapandı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.11 düşüşle 13.56 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 2.90 düşerek 13.75 düzeyine geriledi.
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