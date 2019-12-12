Hurriyet.com.tr
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Dolar fiyatları ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolarda değişim yaşanmadı ve 5.78 lira seviyesinde işlem görüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirdi. Yılsonu enflasyon oranına uyumlu hale gelen faizle birlikte dolar tarafında bir değişim gözlemlenmedi.
Dolar faiz kararı sonrasında 5.78 lira seviyesindeki yatay seyrini sürdürüyor. Euro ise 6.44 lira seviyesinden işlem görüyor.
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