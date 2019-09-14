Dolar fiyatları bugün ne kadar? Güncel dolar ve euro fiyatları
Dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar sorusu internette aranan konular arasındaki yerini alıyor. Dolar fiyatları geçtiğimiz haftayı 5.69 seviyesinde sürdürürken, euro fiyatları da 6.32 seviyelerinde işlem görüyor. İşte döviz kurlarındaki son durum
Dolar fiyatları 5.68 seviyesinde geri alınırken, 5.69 liradan satılıyor. Euro da ise alış fiyatları 6.26 civarında alınırken, 6.32 seviyesinde satılıyor.
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