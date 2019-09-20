Dolar fiyatları bugün ne kadar? 20 Eylül dolar fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları bugün internette merak edilen konular arasında yer alıyor. Dolar fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar dolar bugün ne kadar sorusunu cevabını arıyor. İşte dolar fiyatlarında son durum
Dolar 5,7250 liradan, avro 6,3300 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 5,7250 liradan, avro 6,3300 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,7230 liradan alınan dolar, 5,7250 liradan satılıyor. 6,3280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3300 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3070 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7130 5,7140
Avro 6,3190 6,3200
Sterlin 7,1660 7,2020
ANKARA
ABD Doları 5,6800 5,7400
Avro 6,2700 6,3400
Sterlin 7,0910 7,2390
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