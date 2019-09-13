Dolar fiyatları bugün ne kadar? 13 Eylül dolar fiyatları
Dolar fiyatları bugün ne kadar sorusu internette aranan konular arasındaki yerini alırken, bu sabah piyasaların açılması ile birlikte dolar kuru 5.66 lira seviyesinde güne başladı.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Dolar 5,6620 liradan, avro 6,2700 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 5,6620 liradan, avro 6,2700 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6600 liradan alınan dolar, 5,6620 liradan satılıyor. 6,2680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2700 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,6840 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2810 lira olmuştu.
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