Dolar fiyatları bugün ne kadar? 10 Eylül Döviz kurları
Dolar fiyatları vatandaşlar tarafından internette takip edilen konular arasındaki yerini alırken bu sabah saatlerinde döviz kurlarında dünkü kapanışa göre düşüş yaşandı. İşte döviz kurlarında son durum ve dolar fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları. Dolar 5,7550 liradan, avro 6,3600 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,7530 liradan alınan dolar, 5,7550 liradan satılıyor. 6,3580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3600 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7460 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3540 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7630 5,7640
Avro 6,3680 6,3690
Sterlin 7,0980 7,1340
ANKARA
ABD Doları 5,7300 5,7900
Avro 6,3200 6,3900
Sterlin 7,0320 7,1780
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