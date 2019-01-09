Dolar fiyatları 5.50 seviyesinde işlem görüyor
Dolar fiyatları 5.54 TL'nin üzerini görürken, şu dakikalarda 5.50 TL'de bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.31 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, siyasi ve diplomatik gelişmeleri takip etmeye devam edecek.
DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.47 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne benzer seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.4626 TL'yi, en yüksek ise 5.5460 TL'yi gördü. Dolar saat 16.45 itibarıyla 5.5073 TL'de hareket ederken, 6.3580 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3158 TL'de bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.50 TL'nin kritik direnç konumunda bulunduğunu, 5.34 TL seviyesinin de destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.14 düşüşle 95.34 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1462 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.75 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.60 seviyesinde bulunuyor.
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