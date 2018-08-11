Dolar şu an ne kadar oldu? Son dakika dolar fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
11.08.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Dolar şu an ne kadar oldu? Son dakika dolar fiyatları

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Dolar şu an ne kadar oldu? Son dakika dolar fiyatları

Dolar, hafta sonu günün ilk saatlerinde son dakika gelişmeleri ile araştırılan yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Dolar ne kadar sorusu ile vatandaşların anlık olarak sorguladığı fiyatlar, sabah saatlerine 6,41 ile başladı. ABD Başkanı Trump'un yaptığı açıklamaların ardından dün 6,80 seviyesini gören dolar, piyasaların kapanmasının ardından 6,41 seviyelerinde hareket etmeye başladı. İşte, günün en son dolar fiyatları haberi

Dolar fiyatları, dün akşam fiyatlarda yaşanan dalgalanmanın ardından birçok kişinin anlık takip ettiği kur oldu. Dün 6.80'i gören dolar, piyasaların dün akşam saatlerinde kapanmasının ardından sabah saatlerine 6.41 seviyelerinde başladı. Peki, 11 Ağustos Cumartesi günü dolar kuru ne kadar oldu? İşte, piyasaları yakından izleyen birçok kişinin merakla araştırdığı kur bilgileri hakkında en son ve anlık bilgiler

Dolar, cuma günü yaşanan dalgalanmayla birlikte aynı gün 6.80 seviyelerini gördü. Mesai saatinin bitmesiyle birlikte 6.40-6.45 seviyelerinde seyreden dolar fiyatları, cumartesi gününe 6.41 ile başladı. ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte artış yönünde hareket eden dolar fiyatları, bugün sabah saatlerinde 6,41 seviyelerinde devam ediyor.

DOLARDAKİ ARTIŞ DÜNYA BASININA BÖYLE YANSIDI

Türkiye ve ABD arasında yaşanan politik anlaşmazlık sonucu döviz fiyatlarındaki ani yükselişi dünya basını manşetlerine taşıdı.

ABD ve Türkiye arasında yaşanan kriz dünya basınında gündem oldu. Rahip Brunson meselesi ile tırmanan politik gerginliğin ekonomiye yansıması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanan çelik ve alüminyum gümrük vergilerini artırması, Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. İki ülke arasında yaşanan ekonomik ve politik gerginlik ise dünya basınında geniş yer aldı.

“Tüm karışıklıklara rağmen Türkiye dünyanın en gelişen ülkelerinden biri”
Katar merkezli yayın kuruluşu Aljazeera haber kanalı, ABD-Türkiye arasında yükselen ekonomik gerginliği, “Erdoğan, Türkiye ekonomisinin Trump’ın vergi saldırısı altında olduğunu söyledi” başlığı ile verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ve Türk ekonomisinin içerisinde olduğu savaşı yeneceği yönündeki telkinlere geniş yer veren Aljazeera, “Hükümetin açıkladığı verilere göre, Türkiye geçen 7.4 ekonomik büyüme ile geçen sene dünyanın en çok gelişen ülkelerinden biri oldu” ibaresine yer verdi.

“Wall Street kıyım yapmaktan kaçınamıyor”
Merkezi Rusya’da olan ve devlet desteği ile uluslararası yayın yapan Russia Today yayın kuruluşu ise krizi, “Dow (Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi) 200’e düştü, Gelişmekte olan pazarlar çöktü” başlığı ile servis etti. ABD borsasının Türkiye ve ABD arasındaki krizden etkilendiğini belirten yayın, “Wall Street kıyım yapmaktan kaçınamıyor. Yatırımcılar dünya üzerindeki belirsizlik sebebi ile endişeli” ifadelerini kullandı.

“İngiliz tatilcilerin yeni gözdesi Türkiye”
İngiliz menşeli The Guardian ise krize farklı yaklaştığı haberinde, Türk lirasının Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi üzerine, İngiliz tatilcilerin tatil için Türkiye’yi tercih etmeye başladığını aktardı. The Guardian, “Sterlin Euro ve Dolar karşısında ısrarla zayıf kalmaya devam ederken, İngiliz tatilciler paraları ile Türkiye’de daha çok şey yapabileceklerini anladı. Tur şirketleri Türkiye için rezervasyonların arttığını aktardı” ifadelerine yer verdi.

“ Türk lirasında rekor değer kaybı”
Birleşik Krallık'ta kraliyet beratı altında ve devletin parasal desteğiyle yayın yapan BBC, ABD - Türkiye krizini, “Türk lirasında rekor değer kaybı” başlığı ile verdi. Türkiye’nin beş yıl önce yatırımcıların dikkatini çektiğini belirten BBC, TL’nin son durumu hakkında yabancı yatırımcıların artık bölgeye eskisi kadar olumlu yaklaşmadığını ileri sürdü.

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