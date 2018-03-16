Dolar, euro ve sterlinde hareketlilik devam ediyor

Yaşanan jeopolitik gelişmeler, ABD'de faiz artışlarının hızlanacağı ve yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir arada Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Dolar/TL dün 3.9054 seviyesini görerek 4 Aralık 2017'den beri en yüksek seviyeyi görürken, yeni güne 3.89 seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününde en yüksek 3.9013 seviyesini görürken, saat 08.42 itibarıyla 3.8974 seviyesini gördü.

Euro/TL gün içerisinde en yüksek 4.8054 seviyesini görürken, dün 3.8250 ile tarihi rekor kırmıştı. Euro kuru şu dakikalarda 4.7999 seviyesinde hareket ediyor. Sterlin ise rekor seviyesini 5.4562 TL'ye taşırken şu sıralarda 5.4330 TL'de bulunuyor.

Dolar endeksi 90 seviyesinin üzerinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2312 seviyesinde...

Tahvil faizlerinde ise yukarı yönlü seyir sürüyor. 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 12,82'de, 2 yıllık tahvil faizi de 13,93'te yer alıyor.