Sterlin zirvede! Doların gözü bu hafta o kararda...

Jeopolitik ve siyasi endişeler, yüksek enflasyon ve cari açığın Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri ile geçtiğimiz hafta döviz piyasasında yaşanan sert yükseliş yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor.

Geçtiğimiz haftayı 3.92 seviyesinden tamamlayan dolar/TL yeni haftada 3,93 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.9384 seviyesini görürken, saat 10.03 itibarıyla 3.9360 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL 22 Kasım 2017'de 3.9830 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

STERLİN VE EURO'DAN REKOR ÜZERİNE REKOR

Euro/TL tarihi rekorunu 4.8320 seviyesine taşırken, şu dakikalarda 4.8293 seviyesinde hareket ediyor. Sterlin/TL ise 5.4846 ile tarihi rekorunu kırarken aynı dakikalarda 5.4819 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI ZİRVEYE YAKIN! İŞTE SON RAKAMLAR

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

GCM Forex Analisti Enver Erkan, "Jerome Powell liderliğinde yapılacak olan ilk Fed toplantısının haftasına girilirken, piyasalar da bu toplantıdan gelecek olan kararları beklemektedir. Bunun öncesinde cuma günü yukarı doğru hareketlenmiş bir dolar endeksi (DXY) hareketi, aynı zamanda da diğer gelişmekte olan ülke paralarından haftalık bazda negatif ayrışan Türk Lirası hareketi görülmüştür. ABD’de siyasete ilişkin gelişmelerin, ekonomi ve para politikasının önüne geçtiği geçen haftanın aksine, bu hafta Fed beklentileri ve ekonomiye dair beklentilere doğru odak noktası kayacaktır. Fed’in 25 baz puan faiz artırması bekleniyor ve bu tamamıyla fiyatlamaların içerisinde" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Fed konusunda odaklandığımız nokta geleceğe dair faiz beklentilerinin ortaya konulduğu nokta grafiğindeki hareketler olacaktır. Piyasalar Fed’den toplamda 3 faiz artırımı bekliyor ve bu beklentinin 4 veya daha fazla faiz artırımına kayması durumunda dolar temasında güçlü fiyatlama reaksiyonları söz konusu olabilir. Faiz kararı ve nokta tahminleri gördükten sonra Başkan Powell’in basın toplantısını ve ileriye dönük yönlendirmesini takip edeceğiz. Konuşmasında ABD ekonomisinde ılımlı büyüme ve güçlü istihdam dinamiklerine vurgu yaparken, enflasyon da toparlanmanın zaman alabileceğini vurgulayabilir. Fed ekonomik tahminlerini de güncelliyor ve özellikle enflasyon bacağında yapılabilecek yukarı yönlü güncellemeler de Fed’den faiz artırım beklentilerini yükseltebilir.

Dolar/TL kuru kısa vadeli olarak yükseliş trendinin güncel alt noktası 3,90 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe Dolar/TL kuru yukarı yönlü çıkışına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Dolar/TL kuru 3,9000 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 3,9230 başta olmak üzere 3,9340 ve 3,9465 bariyerlerine taşımak isteyebilir. Alternatif olarak da Dolar/TL kuruna yönelik negatif fiyatlama davranışların/tepkilerin daha etkin bir görünüm oluşturabilmesi içinse 3,9000 seviyesi altındaki kalıcı hareketler takip edilebilir. Euro/TL kurunda önümüzdeki süreçte fiyatlamalar 4,78 – 4,80 bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi ön planda olabilir. İngiltere’de Brexit senaryosunun sindirilmiş olması ve “Hard Brexit mi, soft Brexit mi” sorularının muhtemelen ara bir modelle cevap bulabileceğini, bunun yanın yanında Carney’nin ve dolayısıyla BOE’nin faiz artırma isteğinin Sterlin/TL'nin daha da güçlendireceğini düşünüyoruz, bu yüzden Sterlin/TL diğer Türk Lirası çaprazlarına göre daha hızlı çıkabilir."

TAHVİL İHALELERİ TAKİP EDİLECEK

Geçen hafta tahvil piyasasından çıkışlarla 10 yıllık tahvilin bileşik faizinin iki haftalık süreçte gördüğü en yüksek seviye itibariyle 90 baz puan civarında yükseliş kaydetmesi ardından piyasalar yarın Hazine'nin gerçekleştireceği 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil ihraçlarını izleyecek.

Hazine yarın 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli iki yıllık gösterge tahvili yeniden, yeni 10 yıllık gösterge olacak olan 8 Mart 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 6.20 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ise ilk kez ihraç edecek.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararına odaklandı. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), Jerome Powell başkanlığında salı günü başlayacak ve iki gün sürecek toplantısından çıkacak faiz kararı, çarşamba günü açıklanacak.

Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, Fed kararlarının ardından Başkan Powell'ın açıklamalarından yılın geri kalanına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtiyor.