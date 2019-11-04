Dolar 5.70 liranın altında
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde 5,6878 ile son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 5,70'in altında işlem görüyor.
Geçen hafta döviz kurları düşüş eğiliminde hareket ederken, dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek cuma gününü 5,7024'ten tamamladı. Hafta sonu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ederken, görünümü "negatiften" "durağana" çekti.
Dolar/TL, geçen haftaki düşüşünü bugüne taşıyarak, 5,6878 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 5,6950 seviyesinde alıcılı buluyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 6,3660, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 7,3680 seviyesinde işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1170 ve dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 97,19 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Fitch Ratings'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımı nedeniyle Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığını belirterek, ekim ayı enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 2 artışla piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşerek yıllık enflasyonun yüzde 8,55 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.
Bugün yurt dışında Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,6420'nin destek, 5,77'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.
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