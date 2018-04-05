Dolar 4 liranın üzerinde: Gözler küresel gelişmelerde

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
REUTERS-Bigpara
05.04.2018 - 09:04, Son Güncelleme:

Dolar 4 liranın üzerinde: Gözler küresel gelişmelerde

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Dolar 4 liranın üzerinde: Gözler küresel gelişmelerde

Dolar kuru, 4 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürürken, Euro kuru 4.94 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeleri izleyecek.

Son birkaç haftada önce sert yükseliş yaşayan ardından 4 civarında her iki yönlü sert dalgalanmaların devam ettiği dolar/TL'de jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor.

TARİHİ REKOR TEST EDİLEBİLİR

İllikit piyasada rekor seviye olan 4.0375'i geçen hafta test eden dolar/TL, dün akşam saatlerinde günü tamamladığı 3.9950'li seviyelerden; bu sabah güne 4.0120/4.0144 seviyesinde başladı. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 4.0296 TL'yi görürken, saat 10.07 itibarıyla 4.0290 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 4.9448 TL'ye yükselirken, şu dakikalarda 4.9422 TL'de hareket ediyor.

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Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalabiliyor.

Bankacılar TL'deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar.

Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri yer alıyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Son dönemde sert yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde hafta başındaki sakin seyrin ardından dün yeniden yükseliş yaşandı. Gösterge 10 yıllık tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 12.69 oldu.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışı ise ortalama yüzde 14.15 seviyesinden gerçekleşti.

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Arkamdan iş çeviriyorlar
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