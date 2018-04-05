Dolar 4 liranın üzerinde: Gözler küresel gelişmelerde
Dolar kuru, 4 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürürken, Euro kuru 4.94 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeleri izleyecek.
Son birkaç haftada önce sert yükseliş yaşayan ardından 4 civarında her iki yönlü sert dalgalanmaların devam ettiği dolar/TL'de jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeler izlenmeye devam ediyor.
Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor.
TARİHİ REKOR TEST EDİLEBİLİR
İllikit piyasada rekor seviye olan 4.0375'i geçen hafta test eden dolar/TL, dün akşam saatlerinde günü tamamladığı 3.9950'li seviyelerden; bu sabah güne 4.0120/4.0144 seviyesinde başladı. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 4.0296 TL'yi görürken, saat 10.07 itibarıyla 4.0290 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 4.9448 TL'ye yükselirken, şu dakikalarda 4.9422 TL'de hareket ediyor.
Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalabiliyor.
Bankacılar TL'deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar.
Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri yer alıyor.
TAHVİL BONO PİYASASI
Son dönemde sert yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde hafta başındaki sakin seyrin ardından dün yeniden yükseliş yaşandı. Gösterge 10 yıllık tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 12.69 oldu.
İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışı ise ortalama yüzde 14.15 seviyesinden gerçekleşti.
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