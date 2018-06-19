Dolar 4.75'in üzerine çıktı! Dolar kuru bugün ne kadar oldu?
ABD ve Avrupa olmak üzere küresel merkez bankalarının geçen haftaki faiz kararları ardından hareketlenen dolar kuru, yeni günde yükselişe geçti. Dolar gün içerisinde en yüksek 4.7722 TL'yi gördü. Peki, dolar kuru en son ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda ABD ve Çin yetkililerinden gelen açıklamalar ticaret savaşı endişelerinin artmasına sebep olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gece saatlerinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesi direktifini verdi.
Dün 4,74 - 4,67 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 4,7050 seviyesinden tamamlamıştı.
Doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 15:30 itibariyle 4.76 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Euro kuru ise 5.50 TL seviyesinde bulunuyor. İhaleler ve küresel piyasalar izleniyor.
Dolar/TL'nin aynı sepette değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinden Güney Afrika randı şu dakikalarda dolar karşısında yüzde 1,7, Güney Kore wonu yüzde 0,6, Rus rublesi yüzde 0,7 ve Hindistan rupisi yüzde 0,2 değer kaybediyor.
Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 4,65 - 4,75 bandının öneminin arttığını ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini dile getirdi.
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