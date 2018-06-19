Dolar 4.75'in üzerine çıktı! Dolar kuru bugün ne kadar oldu?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
19.06.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Dolar 4.75'in üzerine çıktı! Dolar kuru bugün ne kadar oldu?

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Dolar 4.75'in üzerine çıktı! Dolar kuru bugün ne kadar oldu?

ABD ve Avrupa olmak üzere küresel merkez bankalarının geçen haftaki faiz kararları ardından hareketlenen dolar kuru, yeni günde yükselişe geçti. Dolar gün içerisinde en yüksek 4.7722 TL'yi gördü. Peki, dolar kuru en son ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda ABD ve Çin yetkililerinden gelen açıklamalar ticaret savaşı endişelerinin artmasına sebep olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gece saatlerinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesi direktifini verdi.

Dün 4,74 - 4,67 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 4,7050 seviyesinden tamamlamıştı.
Doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 15:30  itibariyle 4.76 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Euro kuru ise 5.50 TL seviyesinde bulunuyor. İhaleler ve küresel piyasalar izleniyor.

Dolar/TL'nin aynı sepette değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinden Güney Afrika randı şu dakikalarda dolar karşısında yüzde 1,7, Güney Kore wonu yüzde 0,6, Rus rublesi yüzde 0,7 ve Hindistan rupisi yüzde 0,2 değer kaybediyor.

Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirtti.  Teknik açıdan dolar/TL'de 4,65 - 4,75 bandının öneminin arttığını ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini dile getirdi.

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