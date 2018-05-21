Dolar 4.58'i gördü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDolar 4.58'i gördü
GeriEkonomi Dolar 4.58'i gördü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
BİGPARA
21.05.2018 - 08:42, Son Güncelleme:

Dolar 4.58'i gördü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolar 4.58'i gördü

Dolar kuru, 4.5848 TL'ye kadar yükselerek yeni rekor seviyesini görürken, şu dakikalarda 4.58 TL'de işlem görüyor. Euro kuru ve sterlin kuru da rekor seviyelere yükseldi.

Geçtiğimiz haftayı 4.49 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya hareketli başladı. Dolar kuru, 5.5848 TL'yi görerek yeni rekorunu kırarken; saat 15.04 itibarıyla 4.5837 TL'den işlem görüyor.

Dolar, ABD ile Çin'in ticaret gerginliğine ilişkin anlaşmaya vararak ABD hazine tahvili faizini desteklemesi sonrasında cazibesinin artmasıyla yükseldi.

EURO VE STERLİN DE REKOR KIRDI

Euro/TL, 5.3912 seviyesini görerek tarihi rekor kırarken, şu dakikalarda 5.3912 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL ise rekor seviyesini 6.1547 seviyesine taşırken, şu sıralarda 6.1532 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.30 yükselişle 93.87 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1742 seviyesinde...

Türkiye'de 10 yıllık tahvillerin faizi, 11 baz puanlık yükselişle yüzde 15.17'ye ulaşarak rekor tazeledi.

Brent petrolün varil fiyatı 79, altının ons fiyatı da 1288.58 dolardan işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Yeni haftaya ABD para birimi dünya genelinde değer kazanarak başladı. Hareketin temelde iki nedeni var. ABD-Çin dış ticaret savaşında Çin’in attığı geri adım ile uzlaşma sağlanması ve İtalya’da bugün kurulması beklenen hükümetin kamu açıklarını arttıracak programı. İtalya Avrupa’nın yumuşak karnı ve bu ülkede olası bir kötüye gidişin çözüm faturası Brüksel tarafından ödenemeyecek kadar ağır olur. Henüz ağıtlar yakılacak bir tablo olmasa da koalisyon kurmak üzere anlaşan iki marjinal partinin kapitalizme adapte olması zaman alacağa benziyor. Bu durum Euro’ya değer kaybettirince tahterevallinin karşı cephesi olan ABD doları değer kazanıyor. Bu işin dış görünümü" dedi.

Karayazıcı şöyle devam etti: "Yurt içinde sadece dolar değil Euro ve Sterlin’de de tarihi rekorlar görüyoruz. Çünkü TL’de yaşanan kayıp diğer ülke para birimlerinin üzerinde. Dolar haftanın ilk işlemlerine gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 0,3 bize benzeyen gelişenlerde yüzde 0,4 ama ülkemizde yüzde 1,2 değer kazancı ile başladı."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Atatürk Havalimanı için son uçuşun tarihi belli oldu

6 günde satılan konut sayısı belli oldu

Enka İnşaat ve Aloreen arasında 74 milyon dolarlık anlaşma