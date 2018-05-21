Dolar 4.58'i gördü
Dolar kuru, 4.5848 TL'ye kadar yükselerek yeni rekor seviyesini görürken, şu dakikalarda 4.58 TL'de işlem görüyor. Euro kuru ve sterlin kuru da rekor seviyelere yükseldi.
Geçtiğimiz haftayı 4.49 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya hareketli başladı. Dolar kuru, 5.5848 TL'yi görerek yeni rekorunu kırarken; saat 15.04 itibarıyla 4.5837 TL'den işlem görüyor.
Dolar, ABD ile Çin'in ticaret gerginliğine ilişkin anlaşmaya vararak ABD hazine tahvili faizini desteklemesi sonrasında cazibesinin artmasıyla yükseldi.
EURO VE STERLİN DE REKOR KIRDI
Euro/TL, 5.3912 seviyesini görerek tarihi rekor kırarken, şu dakikalarda 5.3912 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL ise rekor seviyesini 6.1547 seviyesine taşırken, şu sıralarda 6.1532 seviyesinde hareket ediyor.
Dolar endeksi yüzde 0.30 yükselişle 93.87 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1742 seviyesinde...
Türkiye'de 10 yıllık tahvillerin faizi, 11 baz puanlık yükselişle yüzde 15.17'ye ulaşarak rekor tazeledi.
Brent petrolün varil fiyatı 79, altının ons fiyatı da 1288.58 dolardan işlem görüyor.
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Yeni haftaya ABD para birimi dünya genelinde değer kazanarak başladı. Hareketin temelde iki nedeni var. ABD-Çin dış ticaret savaşında Çin’in attığı geri adım ile uzlaşma sağlanması ve İtalya’da bugün kurulması beklenen hükümetin kamu açıklarını arttıracak programı. İtalya Avrupa’nın yumuşak karnı ve bu ülkede olası bir kötüye gidişin çözüm faturası Brüksel tarafından ödenemeyecek kadar ağır olur. Henüz ağıtlar yakılacak bir tablo olmasa da koalisyon kurmak üzere anlaşan iki marjinal partinin kapitalizme adapte olması zaman alacağa benziyor. Bu durum Euro’ya değer kaybettirince tahterevallinin karşı cephesi olan ABD doları değer kazanıyor. Bu işin dış görünümü" dedi.
Karayazıcı şöyle devam etti: "Yurt içinde sadece dolar değil Euro ve Sterlin’de de tarihi rekorlar görüyoruz. Çünkü TL’de yaşanan kayıp diğer ülke para birimlerinin üzerinde. Dolar haftanın ilk işlemlerine gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 0,3 bize benzeyen gelişenlerde yüzde 0,4 ama ülkemizde yüzde 1,2 değer kazancı ile başladı."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle