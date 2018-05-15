Yeni rekor... İşte dolarda son durum...
Moody's'in Türkiye raporunun açıklanmasıyla kurda hareket hız kazanırken; dolar kuru 4.4624 TL ile, Euro kuru 5.3028 TL ile yeni zirvelerini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda ise 4.42 TL'de, Euro kuru 5.25 TL'de bulunuyor.
Moody's'in, Türkiye'deki makro trendlerin ülkenin kredi notu için olumsuz olduğunu açıklamasıyla; dolar kuru 4.4624 TL ile, Euro kuru ise 5.3028 ile en yüksek seviyeyi gördü. Dolar/TL saat 14.47 itibarıyla gerileyerek 4.4460 seviyesinde bulunurken, Euro/TL ise 5.2840 seviyesindeydi.
Dolar şu dakikalarda 4.4251 ve euro ise 5.2582 TL seviyesine kadar geriledi.
Dolar endeksi 92,66 seviyelerinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise 1.1916 seviyesinde bulunuyor.
Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, ABD para birimi üç aydır dünya genelinde değer kazanıyor. Bu hareket katlanarak ülkemize de yansıyor. Mayıs özelinde dolar benzerimiz olan ülkelerde yüzde 3 kadar değer kazanırken, Türkiye’de kaydettiği yükseliş yüzde 7,7. Dolar yükselirken eş zamanlı olarak TL değer kaybettiği için Euro, Sterlin gibi dövizlerde ve altının TL bazı gram fiyatında da güçlü artışlar yaşandığını görüyoruz" dedi.
Karayazıcı şunları ekledi: "Doların gücü ABD ekonomik verilerinin Avrupa’ya kıyasla daha güçlü seyretmesinden kaynaklanıyor. Türk Lirası ise seçim sonrası uygulanacak para&ekonomi politikalarının uyandırdığı merak ve sis bulutunun baskısını yaşıyor. Grafiklerden fal tutalım dersek 4,43 ve 4,47 yeni direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Geri esnemelerde ise 4,30 ve 4,20 seviyeleri yeni alıcıların katılımına adres teşkil edebilecek destekler."
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