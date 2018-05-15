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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
BİGPARA
15.05.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Yeni rekor... İşte dolarda son durum...

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Yeni rekor... İşte dolarda son durum...

Moody's'in Türkiye raporunun açıklanmasıyla kurda hareket hız kazanırken; dolar kuru 4.4624 TL ile, Euro kuru 5.3028 TL ile yeni zirvelerini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda ise 4.42 TL'de, Euro kuru 5.25 TL'de bulunuyor.

Moody's'in, Türkiye'deki makro trendlerin ülkenin kredi notu için olumsuz olduğunu açıklamasıyla; dolar kuru 4.4624 TL ile, Euro kuru ise 5.3028 ile en yüksek seviyeyi gördü. Dolar/TL saat 14.47 itibarıyla gerileyerek 4.4460 seviyesinde bulunurken, Euro/TL ise 5.2840 seviyesindeydi.

Dolar şu dakikalarda 4.4251 ve euro ise 5.2582 TL seviyesine kadar geriledi. 

Dolar endeksi 92,66 seviyelerinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise 1.1916 seviyesinde bulunuyor.

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, ABD para birimi üç aydır dünya genelinde değer kazanıyor. Bu hareket katlanarak ülkemize de yansıyor. Mayıs özelinde dolar benzerimiz olan ülkelerde yüzde 3 kadar değer kazanırken, Türkiye’de kaydettiği yükseliş yüzde 7,7. Dolar yükselirken eş zamanlı olarak TL değer kaybettiği için Euro, Sterlin gibi dövizlerde ve altının TL bazı gram fiyatında da güçlü artışlar yaşandığını görüyoruz" dedi.

Karayazıcı şunları ekledi: "Doların gücü ABD ekonomik verilerinin Avrupa’ya kıyasla daha güçlü seyretmesinden kaynaklanıyor. Türk Lirası ise seçim sonrası uygulanacak para&ekonomi politikalarının uyandırdığı merak ve sis bulutunun baskısını yaşıyor. Grafiklerden fal tutalım dersek 4,43 ve 4,47 yeni direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Geri esnemelerde ise 4,30 ve 4,20 seviyeleri yeni alıcıların katılımına adres teşkil edebilecek destekler."

 

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