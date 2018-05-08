Dolar 4.30 seviyesinin hemen altında

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Bigpara/Reuters
08.05.2018 - 09:12, Son Güncelleme:

Dolar 4.30 seviyesinin hemen altında

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Dolar 4.30 seviyesinin hemen altında

Güne 4.27 TL'den başlayan dolar kuru, tarihi zirvesini 4.2986 TL'ye taşıdı. Euro kuru ise 5.10 TL'de hareket ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde 4 günlük yükseliş 100 baz puanı aştı.

ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine görürken, Türk Lirası dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında bulunuyor. Dolar/TL güne 4.27 seviyesinden başlarken; 4.2986 ile tarihi zirvesini gördü.

Dolar kuru saat 11.57 itibarıyla 4.2943 TL'de hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 5.1135 seviyesini gören Euro/TL, şu dakikalarda 5.1073 seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları üç buçuk yılın zirvesini gördükten sonra hafif gerilerken; yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi İran'ın nükleer anlaşmasından çekip çekmeyeceği konusundaki kararını bekliyorlar.

TCMB ADIMLARINI DA YAKINDAN İZLEYECEĞİZ

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'nin negatif ayrıştığı bir dönemde küresel satış baskısı da çok yüksek. Dolardaki, gelişmekte olan ülke paralarına yönelik fon akışındaki, ABD faizlerindeki seyir değişmedikçe TL'de yeni zirveler olası. Bu kapsamda Trump da yakından izlenecek. TCMB adımlarını da yakından izleyeceğiz."

FAİZLER SERT YÜKSELİŞTE

Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde ise son birkaç günlük yükseliş 100 baz puanı aştı.

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