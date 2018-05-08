Dolar 4.30 seviyesinin hemen altında
Güne 4.27 TL'den başlayan dolar kuru, tarihi zirvesini 4.2986 TL'ye taşıdı. Euro kuru ise 5.10 TL'de hareket ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde 4 günlük yükseliş 100 baz puanı aştı.
ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine görürken, Türk Lirası dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında bulunuyor. Dolar/TL güne 4.27 seviyesinden başlarken; 4.2986 ile tarihi zirvesini gördü.
Dolar kuru saat 11.57 itibarıyla 4.2943 TL'de hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 5.1135 seviyesini gören Euro/TL, şu dakikalarda 5.1073 seviyesinde bulunuyor.
Petrol fiyatları üç buçuk yılın zirvesini gördükten sonra hafif gerilerken; yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi İran'ın nükleer anlaşmasından çekip çekmeyeceği konusundaki kararını bekliyorlar.
TCMB ADIMLARINI DA YAKINDAN İZLEYECEĞİZ
Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'nin negatif ayrıştığı bir dönemde küresel satış baskısı da çok yüksek. Dolardaki, gelişmekte olan ülke paralarına yönelik fon akışındaki, ABD faizlerindeki seyir değişmedikçe TL'de yeni zirveler olası. Bu kapsamda Trump da yakından izlenecek. TCMB adımlarını da yakından izleyeceğiz."
FAİZLER SERT YÜKSELİŞTE
Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde ise son birkaç günlük yükseliş 100 baz puanı aştı.
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