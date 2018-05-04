Dolar 4.21, Euro 5.05 seviyesine kadar geriledi
Dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası rekor üzerine rekor kıran dolar kurunda rüzgar tersine döndü. Dolar kuru en düşük 4.2130 TL'yi görürken, Euro kuru ise 5.0513 TL'ye kadar geriledi.
Merkez Bankası'nın faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye'ye özgü endişelerle tarihi rekor seviyesini yenileyen dolar/TL, sonrasında düşüşe geçerek gün içerisinde en düşük 4.2130 seviyesini gördü.
Dolar/TL bugün tarihi zirvesini 4.2903 seviyesine taşırken, sonrasında düşüşe geçti ve en düşük 4.2130 seviyesini gördü. Dolar kuru saat 15.54 itibarıyla 4.2614 seviyesinde hareket etti.
Euro/TL gün içerisinde en yüksek 5.1334 seviyesini görürken, sonrasında 5.0513 seviyesine geriledi. Euro kuru şu dakikalarda 5.1010 seviyesine bulunuyor.
Euro/dolar kuru 1.1974 seviyesine gerilerken, dolar endeksi 0,06 puan yükselişle 92.33 seviyesinde bulunuyor.
KRİTİK VERİYE TEPKİ SINIRLI KALDI
ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 164 bin arttı, beklenti 193 bin artması yönündeydi. Kritik veri sonrası 4.2380 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, sonrasında 4.25 seviyesinin üzerini gördü.
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Enflasyonun yeniden yükselişe geçmesinin ardından Türk Lirası, dolar karşısında düşüşünü rekor seviyelere taşıdı. Yabancı kurumlar da bu noktada Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentilerini öne çıkardı. Enflasyon beklentilerinde bozulma tahvil faizlerimizi yukarı yönlü olarak etkiliyor. Merkez Bankası’nın 75 baz puan faiz artırmasından önce kur 4,08 – 4,09’lardaydı, şu anda 4,24’te. Faiz artırımının etkisi terse döndü, piyasa Merkez’in hassasiyet noktasını test ediyor. Kurda artan volatilite kapsamında, değer kaybı eğilimi devam ederse Merkez Bankası’nın 7 Haziran’dan önce de kendini göstermesi gerekebilir.
Türk Lirası'nın gelişen ülke para birimleri performansında ABD doları karşısında zayıf bir tutum sergilediği ve diğer gelişen ülke para birimlerinden ayrıştığı bir süreçte kura yönelik yukarı yönlü çıkışın 4,2630– 4,3090 gibi teknik seviyelere ulaşabilme ihtimali gündemimizde yer almaktadır. Teknik olarak da 4,1670 – 4,1850 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe bu düşünce desteklenebilir. 4,2630 – 4,3090 gibi teknik seviyeler öncesindeki olası ara trend bariyerleri ise son zirve 4,2443 ve 4,2850 olarak kaydedilmiştir."
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