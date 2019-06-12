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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
12.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dolandırıcılardan ‘bayram’ yöntemi

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Dolandırıcılardan ‘bayram’ yöntemi

Siber dolandırıcılar, kullanıcıların bilgilerini ve verilerini çalmak için pek çok yöntemi deniyor.

Bunlardan sonuncusu ise hayrete düşürdü. Ramazan Bayramı vesilesiyle resmi tatilin 10 güne çıkarılmasıyla yeni bir yöntem denenmeye başlandı. Veri tabanlarına kayıtlı olan kullanıcılara e-posta gönderen dolandırıcılar, bu kez ‘tatil faturası’ numarası yöntemini denedi. Kullanıcılara gönderilen e-postada, “Umarım harika bir tatil geçirmişsinizdir? Ödeme için fatura ekledim, onayladıktan sonra atmam gereken adımı bildirin” deniliyor. Bu mailin içinde ise metin (.txt) formatında bir dosya bulunuyor. E-postayı okuyup, merak içinde ekli olan dosyaya basan kullanıcılar ise tuzağa düşmüş oldu.

OLTALAMA SALDIRISI

Söz konusu dosyanın içinde ise zararlı yazılım yüklü. Yani basıldığında aktif hale gelerek, kullanıcıların e-posta hesapları gibi bilgileri ele geçiriliyor. Bu yöntem, son yıllarda oldukça popüler bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Oltalama (Phishing) olarak ifade edilen bu yöntemle, kullanıcılara belli bir para ödemesi gerektiği bildiriliyor. Ödeme yapmak isteyen kullanıcıların kredi kartı bilgileri de ele geçirilerek dolandırma işlemi başarıyla tamamlanıyor. Sadece e-posta değil, aynı zamanda sosyal ağlardaki direkt mesajlar üzerinden de oltalama yöntemi kullanılarak dolandırıcılık gerçekleştiriliyor.

NELER YAPILMALI

Peki oltalama yöntemi kullanılan e-posta ve mesajlar nasıl anlaşılabiliyor? Dikkat edilmesi gereken ilk detay, sizi paniğe sevk edecek mesajın ya da e-postanın sorgulayıcı gözle irdelenmesi. Paniğe kapılıp tıklamak yerine gelen e-postanın uzantısı veya sosyal medya hesap detayları gibi incelemeler yapmak ilk akla gelenler arasında. Ayrıca işletim sistemlerini ve bu sistemlere yüklü e-posta uygulamalarını güncellemek en yararlı çözümler arasında. Bu güncellemeler sayesinde tespit edilmiş phishing saldırı e-postaları ve mesajları genellikle “spam” klasörüne düşüyor ve kullanıcılar da bu gelen linklere daha temkinli yaklaşıyor.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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