Dolandırıcılar parasını ödemedi! İki mühendisin hayatı karardı

A. T ve Y. B… İkisi de mühendis. Çeşitli firmalarda çalışan ikili 8 yıl önce ABD’den damızlık hayvan ithalatına başladı. Yeni kurulan süt çiftliklerine hayvanların satışını yapan iki ortak 45 bir kadar hayvan ithal etti. İkili bir süre sonra, kendileri de bir çiftlik kurmaya karar verdi. İzmir’de bir çitlik kiralayan iki ortak, ABD’den ithal ettikleri Angus ırkı besi hayvanlarını yetiştirmeye başladı.

Besisi yapılan hayvanların kesim zamanı geldiğinde ise büyük et firmaları ile yapılan anlaşma sonrası kesim işlemleri yapıldı. İki ortak bu süreçte, Konya’da birlikte çalıştıkları bir büyük çiftlikten, İstanbul’da bulunan bir firma ile ilgili tavsiye aldı. Yapılan tavsiye sonrası ikili, o dönemki adı Beyboğa Et olan şirket ile temasa geçen iki ortak, hayvanların kesimini burada yaptırmaya başladı.

ŞİRKET SAHİBİ YERİNE BAŞKA KİŞİLER DEVREDE

Taraflar, ilk etapta 50 hayvanın kesimi ile işe başladı. İlk etapta ödemede herhangi bir sorun yaşanmadı. Bir süre sonra, kesilen hayvan sayısı artmaya başladı. Bir ara 600 hayvanın kesimi yapıldı, ödeme ise 40 günlük çekle yapıldı. Taraf Et Toptan Gıda isimli şirketin çekleri kesildi. O dönem, bu şirketin İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre yetkilisi Müslüm G. olmasına karşın, görüşmeleri yürüten kişi Muzaffer A. ve Mehmet A. kardeşler oldu.

‘VAKFA ET VERDİK ÖDEMEYİ ALAMADIK’ YANITI

Çeklerin ödeme günü geldiğinde iki ortak muhatapları ile temasa geçti. Aldıkları yanıt ‘Vakfa et verdik ödemesini alamadık’ şeklinde oldu. Görüşmeler sonrası iki ortağa verilen çekler alındı yerine müşteri çekleri vereceklerini söyledi.

‘YENİ ÇEKLERİ İMZALAYAN DA ŞEBEKEDEN’

A.T. günlerce yeni çekleri almak için çaba gösterdi. Müşteri çeklerinde imzası olan isim ise M. K. oldu. A. T., çekte bir sorun olmayacağını gerçekten de müşteri çeki aldığını düşünürken, bir süre sonra durum ortaya çıktı. Çeklere imza atan kişinin de şebeke üyesi olduğu anlaşıldı. A. T., aldığı çek ve senetler ile evine dönerken, ödeme tarihlerini beklemeye başladı. Şebeke, ödeme yapmadığı gibi iki ortağa yeni bir teklif sundu: ‘Bize et vermeye devam edin. Satışını yapalım bu etlerin sizin de ödemenizi yapalım.’

PARALARINI KURTARMAK İSTERKEN…

Ancak iki ortağın elinde kesime verilecek hayvan kalmadığı için yeni bir arayışa girdiler. Başka çiftliklerden hayvan alımı yapmaya başlayan ikili, paralarını kurtarmak için, kestirdikleri hayvanların etlerini yeniden bu kişilere vermeye başladı. Bu süreçte yapılan teslimatlardı ödemenin bir kısmı yapıldı bir kısmı yapılmadı. İkilinin, toplam alacak tutarı 2013’te 4,8 milyon liraya ulaştı.

İkili, ellerindeki çek ve senetlerin ödeneceği düşüncesi ile çalışmalarını sürdürürken, ödeme günleri geldiğinde durum anlaşıldı. Fakat çeklerin hiçbiri vadeleri geldiğinde ödenmedi. İkili, yaptıkları araştırmalarda büyük bir şebeke ile karşı karşıya olduklarını anladı.

Şebeke bir süre sonra, iki ortağı Sakarya’da bulunan bir et tesisi devretmeyi teklif etti. İddiaya göre, fabrikanın sahibi olan Cahit D. ve Cevat A.’dan 1 milyon lira alacaklı olduklarını söyleyen şebeke üyeleri, iki ortağı D. ve A. ile tanıştırdı.

FABRİKADAKİ ETLERİ ÇALMAYA BAŞLADILAR

D. ve A. bir milyon liralık borçları olduğunu kabul etti. İki ortak, en azından 1 milyonluk alacaklarını kurtarmak için fabrikayı devralma çalışmalarına başladı. Fabrikanın elektrik, su gibi bir dizi borcunu ödeyen ikili, kısa bir süre sonra tapuda çok sayıda haciz olduğunu öğrendi. Tapuyu alamayan ikili yine de tesisi işletmeye başladı. A. T. o süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı: “Cahit D. ve Cevat A., fabrikayı çalıştıralım dediler. Size para kazandıracağız; bize iyilik yaptınız bunun karşılığını size kar yaptırarak ödeyeceğiz’ dediler. Fabrikaya et getirdik fakat satılan et alınan etten çok düşük çıkınca hırsızlık olduğunu anladık ve fabrikayı kapattık. Cahit D.’nin de Muzaffer A. şebekesi ile beraber olduğunu ve burada da bize oyun oynadıklarını anladık.”

PARA İŞLERİNİ BEN YÖNETECEĞİM

Paralarını kurtarmak için fabrikayı devralmak isterken daha fazla zarara giren ikili, paralarını kurtarmak için bir dizi görüşme yapsa da sonuç alamadı. A. T.'nin iddiasına göre, paralarını kurtarmak için görüşmeler yaptıkları süreçte Hamit A. da devreye girdi. T., A.'nın kendisine "Para işlerini ben yöneteceğim" dediğini iddia etti. Hamit A. ismi, Malatya'da besicilik de yapan et toptancısı Mahmut Çelik ve Amasya Suluova'da et ticareti yapan Bekir Gümüş'ün dolandırılması olayında de gündemde.

KİRAMI DAHİ ÖDEYEMEDİM

“İş hayatım bitti” diyen A. T. yaptığı açıklamanın devamında “Benim zararım dolar bazında 2 milyon doların üzerinde. Bütün iş hayatım bitti. Eşimi doğum yaptığı hastaneden zor çıkarttım. Kiramı ödeyemedim. Çocuğuma aşısını bile zamanında yaptıramadım. Çok zor günler yaşadım ve halen de yaşıyorum. Bu şebeke, çok sayıda besicinin canını yaktı” dedi.