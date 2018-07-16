DolandÄ±rÄ±cÄ± zannetti GerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrenince hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±

DolandÄ±rÄ±cÄ± zannetti! GerçeÄŸi öÄŸrenince hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±
ATÃœ Duty Free'nin mÃ¼ÅŸterileri arasÄ±nda yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸte 1 milyon 210 bin (214 bin 295 avro) liralÄ±k lÃ¼ks otomobil sahibi olan Cansu YÄ±ldÄ±z, 'AlÄ±ÅŸveriÅŸi arkadaÅŸÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ± hediye Ã§ekini bana verdi. Araba bana Ã§Ä±kÄ±nca o da Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±' dedi.
Kampanyaya kapsamÄ±nda 24 Åžubat-20 Haziran tarihlerinde Ä°stanbul AtatÃ¼rk, Ankara EsenboÄŸa ve Ä°zmir Adnan Menderes havalimanlarÄ±nÄ±n geliÅŸ katÄ±ndaki ilgili maÄŸazalardan alkol ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri dÄ±ÅŸÄ±nda, 50 avro ve Ã¼zerinde harcama yapan tÃ¼m mÃ¼ÅŸterilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, "Lexus RC F Carbon" otomobilin Ã§ekiliÅŸi yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan Ã§ekiliÅŸte Cansu YÄ±ldÄ±z 1 milyon 210 bin deÄŸerindeki arabanÄ±n sahibi oldu.
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"ARADIKLARINDA DOLANDIRICI ZANNETTÄ°M"
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±â€™nÄ±n DÄ±ÅŸ Hatlar GeliÅŸ Terminalindeki bir free shop firmasÄ± Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lan tÃ¶rende konuÅŸan talihli Cansu YÄ±ldÄ±z, DuyduÄŸumda inanamadÄ±m. AlÄ±ÅŸveriÅŸi arkadaÅŸÄ±m yaptÄ± ben Ã§ekiliÅŸe girdim. O da Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ± ben de Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. AslÄ±nda Ã§ok ÅŸanslÄ± deÄŸilim ama bugÃ¼nden sonra ÅŸanlÄ±yÄ±m. AraÃ§ bugÃ¼n Ã¼zerime geÃ§ti. ParfÃ¼m aldÄ±k 89 Avroâ€™ya. Arabayla ilgili henÃ¼z bir plan yapmadÄ±m. YarÄ±ÅŸ yapan birine verebiliriz. Ä°lk aradÄ±klarÄ±nda kÃ¶tÃ¼ bir tepki verdim. Beni dolandÄ±rÄ±yor musunuz? dedim. EvraklarÄ±mÄ± da saklÄ±yordum. Gazetede yayÄ±nlandÄ±. Åžirketi arayÄ±nca inandÄ±m"dedi.
"AMACIMIZ ALIÅžVERÄ°ÅžÄ° KEYÄ°FLÄ° HALE GETÄ°RMEK"
Åžirketin MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Vural Ulus ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
BugÃ¼n ikincisini teslim ediyoruz. 3.â€™sÃ¼ de yolda. Biter bitmez bir Ã§ekiliÅŸ daha olacak. ilk kampanyamÄ±zda 100 bin bilet daÄŸÄ±tÄ±mÄ±mÄ±z olmuÅŸtu. Ä°kincisinde 150 bin oldu. Bu da mÃ¼ÅŸterilerimizin ilgilerinin artarak devam ettiÄŸini gÃ¶steriyor. Hedefimiz mÃ¼ÅŸterilerimizle bir baÄŸ kurmak. Bununla beraber TÃ¼rkiyeâ€™ye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan dÃ¶ndÃ¼kten sonra maÄŸazalarÄ±ndaki alÄ±ÅŸveriÅŸlerini keyifli hale getirmek."
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