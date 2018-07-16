DolandÄ±rÄ±cÄ± zannetti GerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrenince hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
16.07.2018 - 12:17, Son GÃ¼ncelleme:

DolandÄ±rÄ±cÄ± zannetti! GerçeÄŸi öÄŸrenince hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±

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DolandÄ±rÄ±cÄ± zannetti! GerçeÄŸi öÄŸrenince hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±

ATÃœ Duty Free'nin mÃ¼ÅŸterileri arasÄ±nda yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸte 1 milyon 210 bin (214 bin 295 avro) liralÄ±k lÃ¼ks otomobil sahibi olan Cansu YÄ±ldÄ±z, 'AlÄ±ÅŸveriÅŸi arkadaÅŸÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ± hediye Ã§ekini bana verdi. Araba bana Ã§Ä±kÄ±nca o da Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±' dedi.

Kampanyaya kapsamÄ±nda 24 Åžubat-20 Haziran tarihlerinde Ä°stanbul AtatÃ¼rk, Ankara EsenboÄŸa ve Ä°zmir Adnan Menderes havalimanlarÄ±nÄ±n geliÅŸ katÄ±ndaki ilgili maÄŸazalardan alkol ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri dÄ±ÅŸÄ±nda, 50 avro ve Ã¼zerinde harcama yapan tÃ¼m mÃ¼ÅŸterilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, "Lexus RC F Carbon" otomobilin Ã§ekiliÅŸi yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan Ã§ekiliÅŸte Cansu YÄ±ldÄ±z 1 milyon 210 bin deÄŸerindeki arabanÄ±n sahibi oldu.

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DolandÄ±rÄ±cÄ± zannetti GerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrenince hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±

"ARADIKLARINDA DOLANDIRICI ZANNETTÄ°M"

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±â€™nÄ±n DÄ±ÅŸ Hatlar GeliÅŸ Terminalindeki bir free shop firmasÄ± Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lan tÃ¶rende konuÅŸan talihli Cansu YÄ±ldÄ±z, DuyduÄŸumda inanamadÄ±m. AlÄ±ÅŸveriÅŸi arkadaÅŸÄ±m yaptÄ± ben Ã§ekiliÅŸe girdim. O da Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ± ben de Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. AslÄ±nda Ã§ok ÅŸanslÄ± deÄŸilim ama bugÃ¼nden sonra ÅŸanlÄ±yÄ±m. AraÃ§ bugÃ¼n Ã¼zerime geÃ§ti. ParfÃ¼m aldÄ±k 89 Avroâ€™ya. Arabayla ilgili henÃ¼z bir plan yapmadÄ±m. YarÄ±ÅŸ yapan birine verebiliriz. Ä°lk aradÄ±klarÄ±nda kÃ¶tÃ¼ bir tepki verdim. Beni dolandÄ±rÄ±yor musunuz? dedim. EvraklarÄ±mÄ± da saklÄ±yordum. Gazetede yayÄ±nlandÄ±. Åžirketi arayÄ±nca inandÄ±m"dedi.

DolandÄ±rÄ±cÄ± zannetti GerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrenince hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±

"AMACIMIZ ALIÅžVERÄ°ÅžÄ° KEYÄ°FLÄ° HALE GETÄ°RMEK"

Åžirketin MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Vural Ulus ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

BugÃ¼n ikincisini teslim ediyoruz. 3.â€™sÃ¼ de yolda. Biter bitmez bir Ã§ekiliÅŸ daha olacak. ilk kampanyamÄ±zda 100 bin bilet daÄŸÄ±tÄ±mÄ±mÄ±z olmuÅŸtu. Ä°kincisinde 150 bin oldu. Bu da mÃ¼ÅŸterilerimizin ilgilerinin artarak devam ettiÄŸini gÃ¶steriyor. Hedefimiz mÃ¼ÅŸterilerimizle bir baÄŸ kurmak. Bununla beraber TÃ¼rkiyeâ€™ye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan dÃ¶ndÃ¼kten sonra maÄŸazalarÄ±ndaki alÄ±ÅŸveriÅŸlerini keyifli hale getirmek."

DolandÄ±rÄ±cÄ± zannetti GerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrenince hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±

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