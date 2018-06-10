Doğuş'un dev AVM'si 102 milyon Euro'ya satıldı
Doğuş Gayrimenkul Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar için satış sürecinin tamamladı. Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar ile 2,000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazlar 102 milyon 500 bin Euro’ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı. Geçen yıl kurulan şirketin sermayesi ise Credit Europe Bank'a ait. Merkezi Romanya'da bulunan Credit Europe Bank 1994 yılında işadamı Hüsnü Özyeğin tarafından kuruldu.
GEBZE Center AVM’nin satışına ilişkin bilgilendirme Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından KAP’a yapıldı. 60 bin 585 metrekare alan üzerinde kurulu Gebze Center AVM yanı sıra otel ve 2 dönümlük arsanın satış işlemi tamamlandı.
PEŞİN ÖDEME ŞARTIYLA
KAP’a yapılan açıklamada dev AVM KDV hariç 102 milyon 500 bin Euro’ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı. Açıklamada, TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından yapılan değerlemede Gebze Center AVM için 638 milyon 995 bin TL ekspertiz değerinin belirlendiği kaydedildi.
60 bin 585 metrekare alan üzerinde kurulu Gebze Center AVM'nin yanında bir de otel bulunuyor.
Doğuş GYO'nun KAP açıklamasında, satışın peşin ödeme şartıyla yapıldığı bildirildi.
ŞİRKET BİR YIL ÖNCE KURULDU
50 bin TL sermayeli Seyir Gayrimenkul 11 Mayıs 2017’de kuruldu. Şirketin kurucusu Hollanda’da bulunan Credit Europe Bank… Şirketin yönetiminde Zınar Okçuoğlu ve Hüsrev Ateş Ergüler bulunuyor. 1994 yılında işadamı Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan Credit Europe Bank'ın toplam 4500 çalışanı bulunuyor. Banka, 12 ülde faaliyet gösteriyor.
Gebze Center AVM, işadamı Hüsnü Özyeğin'in bankasına bağlı olan şirket tarafından alındı.
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