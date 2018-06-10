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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE-Hurriyet.com.tr
10.06.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Doğuş'un dev AVM'si 102 milyon Euro'ya satıldı

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Doğuş'un dev AVM'si 102 milyon Euro'ya satıldı

Doğuş Gayrimenkul Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar için satış sürecinin tamamladı. Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar ile 2,000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazlar 102 milyon 500 bin Euro’ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı. Geçen yıl kurulan şirketin sermayesi ise Credit Europe Bank'a ait. Merkezi Romanya'da bulunan Credit Europe Bank 1994 yılında işadamı Hüsnü Özyeğin tarafından kuruldu.

GEBZE Center AVM’nin satışına ilişkin bilgilendirme Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından KAP’a yapıldı. 60 bin 585 metrekare alan üzerinde kurulu Gebze Center AVM yanı sıra otel ve 2 dönümlük arsanın satış işlemi tamamlandı.

PEŞİN ÖDEME ŞARTIYLA
KAP’a yapılan açıklamada dev AVM KDV hariç 102 milyon 500 bin Euro’ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı. Açıklamada, TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından yapılan değerlemede Gebze Center AVM için 638 milyon 995 bin TL ekspertiz değerinin belirlendiği kaydedildi.

Doğuş Holding yapılandırma istedi
Doğuş Holding yapılandırma istedi


Doğuşun dev AVMsi 102 milyon Euroya satıldı

60 bin 585 metrekare alan üzerinde kurulu Gebze Center AVM'nin yanında bir de otel bulunuyor.

Doğuş GYO'nun KAP açıklamasında, satışın peşin ödeme şartıyla yapıldığı bildirildi.

ŞİRKET BİR YIL ÖNCE KURULDU
50 bin TL sermayeli Seyir Gayrimenkul 11 Mayıs 2017’de kuruldu. Şirketin kurucusu Hollanda’da bulunan Credit Europe Bank… Şirketin yönetiminde Zınar Okçuoğlu ve Hüsrev Ateş Ergüler bulunuyor. 1994 yılında işadamı Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan Credit Europe Bank'ın toplam 4500 çalışanı bulunuyor. Banka, 12 ülde faaliyet gösteriyor.

Doğuşun dev AVMsi 102 milyon Euroya satıldı

Gebze Center AVM, işadamı Hüsnü Özyeğin'in bankasına bağlı olan şirket tarafından alındı.

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