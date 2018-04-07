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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE-Şebnem TURHAN
07.04.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

Doğuş’ta gündem kısa vadeli krediler

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Doğuş’ta gündem kısa vadeli krediler

Doğuş Holding’in bankalarla yapılandırma görüşmeleri için kritik gün çarşamba. Edinilen bilgiye göre 2 milyar doları bulan kısa vadeli borçlar sıkıntı yaratıyor ve Doğuş Holding 3 yılı geri ödemesiz 7 yıl vadeli yapılandırma istiyor. Dün Doğuş Holding’den yapılan açıklamada bankalarla çalışmaların normal seyrinde sürdüğü belirtildi.

DÜN Hürriyet’in gündeme getirdiği Doğuş Holding’in bankalardan kredi yapılandırması talebinin ayrıntıları belli oluyor. Edinilen bilgiye göre Doğuş Holding’in yapılandırma istediği krediler kısa vadeli kredileri. Bunlar 7.8 milyar lira yani 1.8 milyar dolar seviyesinde. Çarşamba günü bankalarla bir araya gelecek Doğuş Holding’de lider düzenleyici banka olarak Garanti Bankası’nın seçilmesi bekleniyor. İddialara göre Doğuş Holding yeniden yapılandırma için 3 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli bir plan talep ediyor.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğuş Holding’in kredileri iki gruba ayrılıyor. İlki yürüttüğü büyük projeler için alınan proje finansmanı kredileri. Bunların başında ise Galataport için kullanılanlar geliyor. Bu kredilerde teminat olarak projeler gösterildiği için bankalar açısından şimdilik sorun bulunmadığı belirtiliyor. Kamuyu Aydınlatma Platormu’na (KAP) gönderdiği bilançosuna göre Doğuş Holding’in kısa vadeli borçları 7.6 milyar dolar, yani yaklaşık 2 milyar dolara yakın... Hürriyet’in bilgi aldığı kaynaklar bu kısa vadeli kredilerde sorun yaşandığını belirtiyor. Özellikle Doğuş Oto’nun kısa vadeli kredi borcunun çok yüksek olduğuna dikkat çeken kaynaklar kısa vadeli kredilerin teminatsız olduğunu söylüyor. Kaynaklar, bankalar için sorunun da teminatsız krediler olduğuna vurgu yapıyor.

3 YIL GERİ ÖDEMESİZ

Edinilen bilgiye göre Doğuş Holding’in borç yapılandırma görüşmeleri için çarşamba günü bankalarla bir araya gelinecek. Tıpkı Yıldız Holding’in borç yeniden yapılandırmasında lider düzenleyici banka olarak Yapı Kredi Bankası’nın seçilmesi gibi Doğuş Holding’in yapılandırma işlerini yürütmek için de lider düzenleyici banka olarak İspanyol BBVA’ya sattığı Garanti Bankası’nın seçilmesi bekleniyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Doğuş Holding borçların yeniden yapılandırmasında 3 yıl geri ödemesiz 7 yıl vade talep ediyor.

Kaynaklar ayrıca bankaların yeniden yapılandırılacak bu krediler için teminat almaya da hazırlandığını belirtti. Kaynakların verdiği bilgiye göre bu ‘Garame ipoteği’ olacak. Yani kısaca ortak ipotek olarak tanımlanabilecek Garame ipoteği ile teminat olarak gösterilecek varlıklar birden fazla banka için geçerli olacak. Gamare ipoteği genellikle bankaların konsorsiyum şeklinde kullandırdıkları kredilerde başvurulan bir ipotek türü olarak biliniyor. Teminatlar herhangi bir sıkıntı durumunda alacak miktarına göre bankalara paylaştırılıyor.

Doğuş Holding yapılandırma istedi
Doğuş Holding yapılandırma istedi

DOĞUŞ’TAN AÇIKLAMA

Bu arada Doğuş Holding’den dün bir açıklamada yapıldı. Yeniden yapılandırma talebine hiç değinilmeyen açıklamada şöyle denildi: 

“Türkiye’de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye’ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir. Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında doğal olarak tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu bağlamda bankalarla olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansman ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir. Doğuş Grubu’nun yeni vizyonu; Türkiye’nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir.”

Doğuş’ta gündem kısa vadeli kredilerDOĞUŞ HOLDİNG’İN BİLANÇOSU NE DİYOR

Doğuş Holding, KAP’a yaptığı açıklamaya göre 2017 yılında 2.2 milyar lira zarar etti. Ayrıca 2017 yılında 1.25 milyar lira net faiz öderken 1.13 milyar lira da net kur farkı gideri yazdı. Toplam ana ortaklığa ait özkaynakları 2016 sonunda 8.4 milyar lira iken 2017 sonunda 6 milyar liraya indi. Holding faaliyetlerinden ise 20.3 milyar lira satış hasılatı elde etti. Holding, KAP’taki açıklamasına göre inşaat, otomotiv, turizm, medya, enerji, gayrimenkul, yeme-içme-eğlence ve diğere alanlarda faaliyet gösteriyor. Çalışan sayısı da 2016 sonunda 45 bin 108’den 2017 sonunda 25 bin 222’ye indi. 31 Aralık 2017 itibariyle, Doğuş Holding’in ödenmiş sermayesi 856 milyon 27 bin lira.

Doğuş’ta gündem kısa vadeli krediler

VARLIK SATIŞI DA GÜNDEMDE

Ayhan Şahenk tarafından 1951’de kurulan Doğuş Grubu, 2001’de Ayhan beyin vefatının ardından oğlu Ferit Şahenk’in yönetiminde. Grubun ana şirketi olan Doğuş Holding’e ait 206 adet bağlı ortaklık, 82 adet müşterek ortaklık ve 39 adet iştirak bulunuyor. Doğuş Holding, 2005’te General Electric’e, Garanti Bankası’nın yüzde 25’ini 1.5 milyar dolara sattı. General Electric, 2010’da İspanyol BBVA’ya bu payları sattı. BBVA; 2010’da 2.06 milyar dolar vererek Garanti’nin yüzde 6.2’sini 2014’te ise yüzde 14.9’unu 2.5 milyar dolara Doğuş Holding’den aldı. 2017’de ise yüzde 9.9 için 0.9 milyar dolar ödedi. Böylece Garanti Bankası’nın yüzde 56’sı için Doğuş Holding 7 milyar dolar almış oldu. Doğuş Holding bu nakitle enerji, medya ve yeme-içme alanlarına girdi. Şu anda bankacılık hariç alanlarda faaliyet gösteriyor. Ancak onlarda da satış hazırlıkları olduğu yansımıştı. D.ream’in altındaki bazı restoranların Coya, Zuma, Roka ve Nusret gibi halka arz değil varlık satışı yapılacağı basında çıktı.

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