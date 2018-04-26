Doğuş ‘şekeri’ üçledi
ÖZELLEŞTİRME kapsamındaki 14 fabrikanın kotası en büyük olan Afyon Şekere en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek verdi.
Doğuş, böylece Bor ve Yozgat’ın ardından üçüncü fabrikasını almış oldu. Bor’a 336 milyon, Yozgat’a 275 milyon teklif verirken 3 fabrikaya toplam 1 milyar 336 milyon lira vermiş oldu. Burdur Şeker Fabrikası ihalesinde ise en yüksek teklifi veren firma oldu.
İhale öncesi CHP milletvekilleri ile basın mensupları ÖİB bahçesine alınmadı. Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, düşme tehlikesine rağmen demirkapının üzerine çıkarak bahçeye girdi. Güvenlik görevlilerine, “Amirinizi çağırın” diyen Durmaz, otomatik kapıyı açmaya çalıştı. Daha sonra içerden gelen talimatla ana kapı açıldı ve vekiller ile basın ihale salonuna alındı. Afyon ihalesinin sonunda vekiller “Milletin varlığını tekelci sermayeye teslim ettiniz. Doğuş 3. fabrikayı da aldı. Rekabet Kurulunu göreve davet ediyoruz” diye bağırdılar.
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