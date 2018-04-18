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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
18.04.2018 - 15:57, Son Güncelleme:

Doğuş Holding'in notu düşürüldü

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Doğuş Holding'in notu düşürüldü

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P yapılandırma görüşmeleri ile gündemde olan Doğuş Holding'in notunu kırdı, daha fazla kırabileceği yönünde de sinyal verdi.

 Kuruluş Doğuş'un notunu BB-'den B+'ya indirdi. Kuruluş Doğuş'un not görünümünü de negatif olarak belirledi.

 Kuruluş'tan yapılan açıklamada 2,5 milyar dolarlık kredinin henüz yapılandırılmaması ve banka kredilerinin vadelerinin uzatılması talebinin holdingin zayıf performansını yansıttığını belirtti.

 S&P tarafından yapılan açıklamada, "Doğuş Holding’in bazı kredilerinin vadelerini uzatmak istediğini anlıyoruz. Bunun yatırım yapılmış olan şirketlerden beklenti altı getiri gelmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu durum da yönetimin varlık satışlarını planladığı şekilde gerçekleştirmesini zorlaştırıyor" dedi.

 Kuruluş'tan yapılan açıklamada "Notu düşürmemizin nedeni Doğuş Holding’in portföyünün değerinin belirgin şekilde düşmesi yönünde risk görmemiz ve şirketin kredi/değer oranının yüzde 30’a yükselmiş olması.

Doğuş yönetiminin varlıklarını satma yönündeki planlarında başarılı olup olamayacağı belirsiz.

Bu da 2019’da itfası gelen borçların karşılanmasını zorlaştırabilir. Bu aşamada bankaların teklif edilen vade uzatımlarını kabul edip etmeyecekleri de belirsiz. Hala tercihli bir temerrüt riski olduğunu düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 Doğuş Holding yaklaşık 2,5 milyar dolar kredinin yapılandırması için bankalarla masaya oturacak. Şahenk, ortalama vadesi yaklaşık 2,5 yıl olan kredilerin vadesini 5,5 yıla çıkarmak için görüşmeler yapacak. Yapılandırma görüşmeleri çerçevesinde faiz geri ödemelerine devam edilmesi, ana para ödemelerinin ise iki yıl ertelenmesinin talep edileceği belirtiliyor.

Doğuş Holding yapılandırma istedi
Doğuş Holding yapılandırma istedi
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