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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE / Şebnem TURHAN
06.04.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

Doğuş Holding yapılandırma istedi

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Doğuş Holding yapılandırma istedi

TÜRKİYE’NİN önde gelen holdinglerinden Doğuş Holding bankalarla masaya oturdu ve borç yapılandırması istedi. Geçen aylarda da Yıldız Holding’in 10 banka ile masaya oturmuş 6 milyar dolar civarındaki borcunun yeniden yapılandırılması için Yapı Kredi’yi lider düzenleyici banka seçmişti.

Edinilen bilgiye göre Doğuş Holding de bankalarla görüşme talep etti ve “Ülker’e yaptığınızı bana da yapın” dedi. Doğuş Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği 2017 yılı bilançosuna göre holdingin bankalara 23.5 milyar liralık borcu bulunuyor. Dünkü dolar kuruna göre yaklaşık 5.8 milyar dolarlık bir borç söz konusu. Yine yayımlanan bilançoya göre Doğuş Holding geçen yıl 2.8 milyar lira zarar etti. 2016 yılı zararı ise 2.0 milyar lira idi. Holding, geçen yıl Garanti Bankası’ndaki hisselererini İspanyol ortağı BBVA’ya 3.3 milyar liraya satmıştı.

Edinilen bilgiye göre Doğuş Holding’in bu yapılandırma talebi büyük ölçüde şirketlerinin zararları ve kur farkından kaynaklandı. Bir süredir bankacılık kulislerinde konuşulan ‘yapılandırma talebi gelebilir’ söylentilerinin gerçeğe dönüşmesi sonrasında şimdi, gözler bankaların bu talebe karşı nasıl bir yöntem izleyeceğine çevrildi.

Öte yandan daha önce Yıldız Holding de borç yapılandırması için başvurmuştu. Ardından Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker konuyla ilgili çalışanlarına gönderdiği mektupta söz konusu 6 milyar dolarlık kredi borcunun 1 milyar dolarlık kısmının yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağlandığını belirtmişti. Yıldız Holding, bankalarla kredilerinin refinansmanı için görüşmeleri yürütmek üzere Yapı Kredi’yi lider düzenleyici banka seçmişti. Ardından Yapı Kredi ile mutabakat zaptı imzalamıştı. Yapı Kredi’den yapılan açıklamada, “Türkiye ekonomisini güçlü kılmayı ve Türk markalarını daima desteklemeyi hedefleyen Yapı Kredi olarak Yıldız Holding’in kredi kullanım stratejilerindeki değişiklik doğrultusunda düzenlenecek sendikasyon kredisi için ‘Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka’ olarak seçilmiş bulunmaktayız. Kurulduğumuz 1944 yılından günümüze kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisine değer katan tüm firmaları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verilmişti.

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