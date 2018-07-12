Doğuş Grubu'ndan, hisse satış açıklaması
Doğuş Grubu, Garanti Bankası'nda hisse satışı ile ilgili açıklama yaptı. Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada "Son 16 aydır hiçbir garanti bankası hissesi satmadı" denildi.
Doğuş Grubu'dan yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi: "Grubun banka hisselerinin düşüşünden sorumlu olarak gösterilmesi sorunlu bir yaklaşımın ürünüdür. Refinansman görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonlandığı bilgisi de bütünüyle gerçek dışı; tarafların tüm iyi niyeti ile müzakereler son aşamasına dahi yaklaşmıştır."
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