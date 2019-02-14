Doğum sancısını bitirdi

ÖZEL hastaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki hizmet sözleşmesi hükümlerinden biri, sigortalı olmayanlara verilen hizmet için kuruma fatura gönderilmemesini düzenliyor. Bu kuralı ihlal eden hastaneye 10 bin TL’den az olmamak üzere ceza kesilebiliyor.

Yüklü cezalardan biri de İstanbul Arnavutköy’de hastane işleten Güden Sağlık AŞ’ye kesildi. G. H. isimli kadın, sigortalı yakını M. G.’nin kimliği ile Aralık 2009’da iki kez hamilelik muayenesi oldu. Hastane durumu fark etmedi. M. G. muayene olmuş gibi SGK’ya 67 liralık fatura gönderildi. Ancak, kaymakamlığa bağlı İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, yaptığı taramada usulsüzlüğü tespit etti ve SGK’ya durum bildirildi.

SGK, yapılan bildirim sonrası hastaneye 10 bin lira ceza kesti. Kurum, 67 liralık faturanın da hastanenin ödeneğinden kesileceğini bildirdi. Hastane cezanın iptali için dava açtı. Ekim 2010’da açılan davada, hastane şu savunmayı verdi: “Kimlik kontrolü için gerekli kontrolleri yapıyoruz. Ortada oluşan bir zarar yok. Zaten gebelere verilen sağlık hizmetini SKG karşılıyor. Kesilen 10 bin liralık ceza fahiş.” SGK adına yapılan savunmada ise, taraflar arasında imzalanan sözleşmeye aykırı davranıldığı belirtildi. Savunmada, cezanın hukuka uygun olduğu, davanın reddine karar verilmesi istendi.

EMSAL NİTELİKTE

Kararı veren İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, hastanenin talebini kabul etti. Kararda özetle “Doğum ile ilgili muayeneleri her koşulda davalı idare karşılıyor. İdarenin bir zararı yok. Ceza şartı koşulları oluşmadı” denildi. Yargılama giderlerini de SGK’nın ödemesine hükmedildi. Kararı SGK avukatları temyiz etti. Temyiz incelemesini Yargıtay 13. Hukuk Dairesi yaptı. Daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma gerekçesi ise kararda şöyle yer aldı. “Taraflar arasındaki sözleşme maddesinin uygulanması, bir zararın olup olmamasına bağlı değil. Hizmet sunumunda mevzuata uygun davranılmalı. Ceza şartının uygulanma koşulları oluştu.” Bozma kararı sonrası, dosya ilk mahkemesine geldi. Mahkeme önceki kararında direndi.

Direnme kararı sonrası, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gitti. Kurul, oybirliği ile mahkemenin kararını onadı. Kurul kararında özetle şöyle denildi: “Gebeler, sağlık yardımları kurum tarafından karşılanan kişiler. Yerel mahkemenin direnme gerekçesi bu yönden yerinde. Davacı, sözleşme hükmüne aykırı davranmadı.”





İstanbul Barosu'na üye Avukat Filiz Metin, kararın emsal teşkil ettiğini ifade etti.

DOSYALARA SUNMAYA BAŞLADIK

AVUKAT Filiz Metin, benzer şekilde açtıkları 7-8 dosyanın olduğunu kaydederek “Dosyaların tamamı da başkalarına ait kimlikle tedavi olan gebelerin muayeneleri nedeni ile açıldı. Bu karar emsal teşkil ediyor” dedi. Av. Metin, kararın, Anayasa’nın ‘sosyal devlet’ ilkesine de uygun olduğunu kaydetti. Av. Metin, takip ettiği dosyalarda 15 bin TL’den 140 bin TL’ye dek cezaların kesildiğini kaydetti. Metin, anılan kararı devam eden dosyalarına da sunduklarını kaydetti.

YILDA 300 CEZA KESİLİYOR

Türkiye’de 567 özel hastanenin olduğunu belirten Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat,”Gebe bir hastam, başkasının kimliğini kullandığı için ben de yargılandım. Her yıl, hastanelerimizde 300’e yakın böyle vaka oluyor. SGK da yüklü ceza kesiyor. Bu karar, özel hastaneler için çok önemli oldu” dedi.