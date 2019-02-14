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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Doğum sancısını bitirdi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Doğum sancısını bitirdi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, SGK ile özel hastanelerin davalık oldukları onlarca dosyayı ilgilendiren bir karar verdi. Sigortalı yakının kimliğini kullanarak özel hastanede muayene olan hamile kadına ilişkin özel hastanenin gönderdiği faturaya SGK ‘Usulsüz işlem’ dedi ve 10 bin TL ceza kesti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise “Gebelerin tedavileri zaten ücretsiz” diyerek 10 bin liralık cezayı iptal etti.

ÖZEL hastaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki hizmet sözleşmesi hükümlerinden biri, sigortalı olmayanlara verilen hizmet için kuruma fatura gönderilmemesini düzenliyor. Bu kuralı ihlal eden hastaneye 10 bin TL’den az olmamak üzere ceza kesilebiliyor.

Yüklü cezalardan biri de İstanbul Arnavutköy’de hastane işleten Güden Sağlık AŞ’ye kesildi. G. H. isimli kadın, sigortalı yakını M. G.’nin kimliği ile Aralık 2009’da iki kez hamilelik muayenesi oldu. Hastane durumu fark etmedi. M. G. muayene olmuş gibi SGK’ya 67 liralık fatura gönderildi. Ancak, kaymakamlığa bağlı İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, yaptığı taramada usulsüzlüğü tespit etti ve SGK’ya durum bildirildi.

SGK, yapılan bildirim sonrası hastaneye 10 bin lira ceza kesti. Kurum, 67 liralık faturanın da hastanenin ödeneğinden kesileceğini bildirdi. Hastane cezanın iptali için dava açtı. Ekim 2010’da açılan davada, hastane şu savunmayı verdi: “Kimlik kontrolü için gerekli kontrolleri yapıyoruz. Ortada oluşan bir zarar yok. Zaten gebelere verilen sağlık hizmetini SKG karşılıyor. Kesilen 10 bin liralık ceza fahiş.” SGK adına yapılan savunmada ise, taraflar arasında imzalanan sözleşmeye aykırı davranıldığı belirtildi. Savunmada, cezanın hukuka uygun olduğu, davanın reddine karar verilmesi istendi.

EMSAL NİTELİKTE

Kararı veren İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, hastanenin talebini kabul etti. Kararda özetle “Doğum ile ilgili muayeneleri her koşulda davalı idare karşılıyor. İdarenin bir zararı yok. Ceza şartı koşulları oluşmadı” denildi. Yargılama giderlerini de SGK’nın ödemesine hükmedildi. Kararı SGK avukatları temyiz etti. Temyiz incelemesini Yargıtay 13. Hukuk Dairesi yaptı. Daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma gerekçesi ise kararda şöyle yer aldı. “Taraflar arasındaki sözleşme maddesinin uygulanması, bir zararın olup olmamasına bağlı değil. Hizmet sunumunda mevzuata uygun davranılmalı. Ceza şartının uygulanma koşulları oluştu.” Bozma kararı sonrası, dosya ilk mahkemesine geldi. Mahkeme önceki kararında direndi.

Direnme kararı sonrası, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gitti. Kurul, oybirliği ile mahkemenin kararını onadı. Kurul kararında özetle şöyle denildi: “Gebeler, sağlık yardımları kurum tarafından karşılanan kişiler. Yerel mahkemenin direnme gerekçesi bu yönden yerinde. Davacı, sözleşme hükmüne aykırı davranmadı.”

Doğum sancısını bitirdi

İstanbul Barosu'na üye Avukat Filiz Metin, kararın emsal teşkil ettiğini ifade etti.

DOSYALARA SUNMAYA BAŞLADIK
AVUKAT Filiz Metin, benzer şekilde açtıkları 7-8 dosyanın olduğunu kaydederek “Dosyaların tamamı da başkalarına ait kimlikle tedavi olan gebelerin muayeneleri nedeni ile açıldı. Bu karar emsal teşkil ediyor” dedi. Av. Metin, kararın, Anayasa’nın ‘sosyal devlet’ ilkesine de uygun olduğunu kaydetti. Av. Metin, takip ettiği dosyalarda 15 bin TL’den 140 bin TL’ye dek cezaların kesildiğini kaydetti. Metin, anılan kararı devam eden dosyalarına da sunduklarını kaydetti.

YILDA 300 CEZA KESİLİYOR
Türkiye’de 567 özel hastanenin olduğunu belirten Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat,”Gebe bir hastam, başkasının kimliğini kullandığı için ben de yargılandım. Her yıl, hastanelerimizde 300’e yakın böyle vaka oluyor. SGK da yüklü ceza kesiyor. Bu karar, özel hastaneler için çok önemli oldu” dedi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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