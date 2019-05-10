Doğu'da ihracat nisan ayında artışa geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDoğu'da ihracat nisan ayında artışa geçti
GeriEkonomi Doğu'da ihracat nisan ayında artışa geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
10.05.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Doğu'da ihracat nisan ayında artışa geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğu'da ihracat nisan ayında artışa geçti

DAİB'e üye firmalarca nisan ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,66 artarak 148 milyon 543 bin dolara ulaştı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca nisan ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,66 artarak 148 milyon 543 dolara çıktı.

AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, nisan ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 154 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB üyesi firmaların nisan ayı ihracatı 148 milyon 543 bin dolar, ocak-nisan ayı toplam ihracatı ise 581 milyon 210 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Nisan ayında DAİB'in ihracatının en fazla arttığı sektörler tarım, madencilik, sanayi, mobilya, kağıt ve orman ürünleri oldu.

Geçen yıl nisan ayında 115 milyon dolarlık sanayi ürünü, 21 milyon dolarlık tarım ürünü, 6 milyon 962 bin dolarlık da madencilik sektöründen ürün
satan DAİB üyeleri, bu yılın aynı ayında tarımda yüzde 7,18'lik artışla 22 milyon dolarlık, madencilik sektöründe 7,25'lik artışla 7 milyon 467 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Birliğin nisan ayındaki dış satımının 118 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.  Bu kapsamda DAİB'in nisan ayındaki ihracatında ilk sırayı 19 milyon 695 bin dolar ile makine, 19 milyon 47 bin dolar ile kimya, 19 milyon dolar ile hazır giyim, 14 milyon 923 milyon dolarla otomotiv sektörü izledi.
Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de aynı ayda 10 milyon 900 bin dolarlık ihracat yapıldı.

 

EN FAZA İHRACAT IRAK'A

Birliğin ihracatında ülke bazında ilk sırada Irak yer aldı. Söz konusu ayda Irak'a 36 milyon dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 9 milyon 483 bin dolar ile Almanya, 9 milyon 312 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 6 milyon dolar ile İran takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında 154 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Ramazan ayının tüm İslam alemi ve ihracatçı ailesine hayırlara vesile olmasını dileyen Tanrıver, "DAİB olarak nisan ayını önceki yılın nisan ayına göre yüzde 3,66'lık artışla kapatarak 148 milyon 543 bin dolarlık ihracat yaptık. İhracatımızı sonraki aylarda daha da çoğaltacağız. Hamdolsun ihracatta ciddi ivme kazanmaya başladık. Bu artış bizi ve ihracatçımızı sevindirdi." dedi.

Tanrıver, Irak, İran ve Suriye pazarlarında sorun olduğunu belirterek, bu sorunlara rağmen ihracatı artırmak için çalıştıklarını aktardı. Birlik olarak 17 ilde ihracat seferberliği başlattıklarını ifade eden Tanrıver, "İnsanlar artık ihracat yapmanın hedefinde. Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların ihracatla aşılacağını biliyoruz. İhracat yapan firmalarımızda olumlu atılımlar var. Nisan ayındaki artışı bir başarı hikayesinin başlangıcı olarak görüyor ve mayıs ayında bu artışı daha çoğaltacağız." diye konuştu.

Tanrıver, söz konusu aydan en çok ihracat artışının tarım, sanayi ve madencilik sektörlerinden olduğunu belirterek, en çok Irak, Almanya, Azerbaycan-Nahçivan, İran ve İsrail gibi ülkelere ihracat yaptıklarını kaydetti.

Mayıs ve haziranda ihracatta artış olacağına işaret eden Tanrıver, şöyle konuştu:
"Bölgemize 5 yakın komşu ülkemiz var. Bunları hedef alıyoruz. Suriye pazarında yokuz, Irak pazarında çifte vergilendirmelerden dolayı ciddi sıkıntılar
çekiyoruz. Ama bir süre önce Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gitti. Yakında da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan aynı ülkeye ziyaret yapacak. Bu ziyaretlerin sorunları çözeceğine ve bundan sonra ihracatımızdaki ivmeyi yakalayacağımıza inanıyoruz. Amacımız daha da çok alternatif pazar ve ülkeler." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Son dakika... Bakan Ersoy açıkladı: Kaçak yapılaşmada yeni sistem

İstanbul Havalimanı'nın "özel güvenlik bölgesi" belirlendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatlarda yüzde 20 büyüme

Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor