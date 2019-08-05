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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.08.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Doğu'da ihracat artışı sevindirdi

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Doğu'da ihracat artışı sevindirdi

TİM verilerine göre DAİB kanalıyla temmuz ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,38 artarak yüzde 8,3'lük Türkiye'nin ihracat ortalamasını geçti.

TİM ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, temmuz 2019'da DAİB'in sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 154 ülkeye ürün gönderildi. 

DAİB'in temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,38'lik artışla 172 milyon 71 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 

Birliğin ocak-temmuz dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,57'lik artışla 1 milyar 39 milyon 409 bin dolar oldu. 

DAİB'in temmuzdaki ihracatında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artarak 22 milyon dolarlık rakama ulaşan kimya sektörü ilk sırada yerini aldı. 

Bu sektörü yüzde 25,34'lük artış ve 19 milyon 922 bin dolarla makine, yüzde 15,73 artış ve 17 milyon 753 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi. 

EN ÇOK İHRACAT IRAK'A

Birliğin temmuz ayı ihracatında ilk sırayı 39 milyon dolarla Irak alırken, Irak'ı 16 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong ve 10 milyon dolarla İran takip etti. 

Aynı dönemde birliğe bağlı 17 il içinde en çok ihracat Iğdır, Van ve Elazığ'dan yapılırken, söz konusu 17 ilde ihracatını en çok artıran ise yüzde 101'lik artışla Van, yüzde 47,31'lik artışla Erzurum ve yüzde 45'lik artışla Ağrı oldu. 

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, temmuz ayında Birlik üyesi ihracatçıların ülke bayrağını 154 ülkede dalgalandırmayı
başardığını ve 172 milyon 71 bin dolarlık ihracat yaptıklarını ifade eti.

Tanrıver, "Bölgemiz konum itibarıyla Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu pazarına kolay erişim imkanı sunuyor. Bölgemizin 6 ülkeye doğrudan ulaşılabilir konumda olması bölge illerine Kafkaslar ve Orta Doğu pazarına erişim açısından da önemli fırsatlar sunmaktadır." dedi. 

Tanrıver, dünya ekonomisinde daralmanın devam ettiği ve bölgesel sıkıntıların sürdüğü bu koşullarda, Birlik üyesi ihracatçıların tüm zorluklara rağmen yoğun emeklerle temmuz ayında rekor ihracat artışı gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

"ÜLKE EKONOMİMİZDE TOPARLANMA VE İYİLEŞME SÜRECİ BAŞLADI"

Bölge illerinden özellikle Van, Elazığ, Erzurum, Batman'dan önceki yıla nazaran yüzde 50’nin üzerinde aylık ve yıllık bazda ihracat artışı gözlemlediklerini aktaran Tanrıver, şöyle devam etti: 

"İhracattaki artıştan dolayı bu anlamda çok mutluyuz. Birlik olarak biz de bu zor koşullara rağmen üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmesi anlamında yoğun çalışıyoruz. Ülke ekonomimizde toparlanma ve iyileşme süreci başladı ve hızlanacak. Biz de bu doğrultuda 2019’un ikinci yarısının daha olumlu geçeceğini düşünerek daha etkin çalışıp ihracatımızı daha fazla artırarak, rekor artışlara devam edeceğiz ve inşallah bu rekor artışı 2019’un kalan aylarında da devam ettireceğiz." 

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