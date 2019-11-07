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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.11.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz'in 10 aylık ihracatı yüzde 19 arttı

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Doğu Karadeniz'in 10 aylık ihracatı yüzde 19 arttı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın ocak-ekim döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1 milyar 103 milyon 498 bin dolara yükseldi.

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-ekim döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1,1 milyon dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyar 103 milyon 498 bin 774 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde 930 milyon 699 bin 414 dolar olan ihracat bu dönemde yüzde 19 artış gösterdi.
Ürünler arasında 658 milyon 852 bin dolarlık ihracatla fındık ve mamulleri ilk sırayı aldı. Bunu 120 milyon 94 bin 674 dolarla madencilik ürünleri, 19 milyon 217 bin 518 dolarla yaş meyve sebze ürünleri ihracatı izledi.

Doğu Karadeniz'den yılın 10 aylık döneminde 125 ülkeye ihracat yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Fransa oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yakın komşu ülke pazarlarında istenilen artış olmamasına rağmen Uzak Doğu ve yeni girilen pazarlarda önemli başarılar gösterilerek yüksek ihracat artışı sağlandığını kaydetti.

Kalyoncu, nakliye maliyetleri konusunda yapılacak desteğin önemine işaret ederek, "Bu çerçevede, bölge ihracatçılarının Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi önde gelen bölgemizin hinterlandında olan pazarda, pazar payımızın artırılabilmesi için nakliye maliyetleri yönünde ihracatçımıza rekabet imkanı kazandırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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