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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.09.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı

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Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı

Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na ocak-ağustos döneminde 70,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ürünü ihraç edildi.

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-ağustos döneminde Rusya Federasyonu'na 70,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ürünleri ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden yılın 8 aylık döneminde Rusya'ya yapılan ihracatın tutarı 94 milyon 621 bin 552 dolar oldu.

Dış satımda 85 bin 438 ton karşılığı 70 milyon 517 bin 179 dolar gelirle yaş meyve sebze ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Rusya'ya 15 milyon 782 bin 945 dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller, 5 milyon 242 bin 74 dolarlık fındık ve mamulleri satıldı.

BÖLGE İHRACATINDAKİ EN BÜYÜK PAY TRABZON'UN

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgeden Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatından 94 milyon 621 bin 552 dolar gelir elde ettik. Bölge ihracatımızda en büyük pay Trabzon'un. Rusya'ya yapılan toplam ihracatın yüzde 77'lik kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi. Bu, bizler için güzel ve önemli bir başarı." dedi. 

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