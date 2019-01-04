Doğu Karadeniz'den 126 ülkeye ihracat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL KURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDoğu Karadeniz'den 126 ülkeye ihracat
GeriEkonomi Doğu Karadeniz'den 126 ülkeye ihracat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
04.01.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz'den 126 ülkeye ihracat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğu Karadeniz'den 126 ülkeye ihracat

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2018 yılında 126 ülkeye 1 milyar 189 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz'den 2018 yılında 126 ülkeye ihracat yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den geçen yıl 1 milyar 189 milyon bin 356 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

İllere göre dağılımda Trabzon'dan 952 milyon 191 bin 378 dolarlık, Rize'den 148 milyon 636 bin 478 dolarlık, Artvin'den 53 milyon 45 bin 971 dolarlık ve Gümüşhane'den de 35 milyon 127 bin 528 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildiren Kalyoncu, fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze ile madencilik ürünlerinin dış satımda ön planda olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihracatın 633 milyon 694 bin 295 dolarının fındık ve mamulleri, 201 milyon 315 bin 893 dolarının yaş meyve ve sebze ürünleri, 131 milyon 778 bin 872 dolarının madencilik ürünlerinden oluştuğunu belirtti.

Bölge ihracatında en büyük yekunu tutan bu üç sektör dışında son yıllarda sürekli gelişme gösteren su ürünleri ve mamullerinden 51 milyon 7 bin 10 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildiren Kalyoncu, otomotiv endüstrisi sektöründen 34 milyon 736 bin 266 dolar, makine ve aksamları sektöründen ise 11 milyon 234 bin 765 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kalyoncu, her geçen yıl bölge illerinde gelişme gösteren sanayi ürünleri ihracatının da toplamda 140 milyon 244 bin 812 dolara ulaştığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi ürünleri grubunda Trabzon'da üretimi yapılan ürün gruplarının katma değer ihtiva eden ürünler olması bölge ekonomisi ve istihdamına büyük katkı sağlamaktadır. Trabzon'da Ar-Ge çalışmaları ile üretilen otomotiv yedek parçalarının dünyanın önde gelen markalarınca tercih edilmesi, inovatif ürün olarak üretilen ısıtıcıların prestijli marka haline getirilerek Çin Halk Cumhuriyeti ve 60 ülkeye ihraç edilme başarısı, üretilen makinelerin Afrika'nın en ücra köşelerine dahi ihraç edilebilmesi, savunma sanayisi alanında üretilen yüksek teknolojili ürünlerin belli başlı ülkelerin güvenlik kurumlarınca tercih edilmesi, üretilen sıva makinesinin AB ülkelerine dahi ihraç edilebilme başarısı, medikal ve sağlık alanında üretilen ürünlerin en gelişmiş ülke sağlık teşkilatı tarafından tercih edilmesi, gururumuz Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçısının büyük başarılarıdır."

İhracat yapılan pazar çeşitliliğinin her geçen yıl arttığını belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:
"Bölge ihracatçılarımız dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapma başarısı gösterdiler. 2018 yılında bölgemizden 126 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Önemli ihraç pazarlarımızdan olan bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda yaş meyve sebze ürünlerinde ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar, ürünlerin sürekli geri iade edilmesi gibi nedenlerden dolayı ihracatımızda düşüş yaşanmış, aynı şekilde 2018 yılı Ağustos ayından itibaren de Gürcistan'ın Türk çimentosuna getirdiği kısıtlama nedeniyle çimento ihracatımızın tamamen durmasından dolayı Gürcistan'a yönelik ihracatımızda bir önceki yıla oranla düşüşler yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bunun yanında, bölge ihracatçılarımız son yıllarda ihracat yapma başarısı gösterdiği Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatımızda yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır. Bu ülkelerden de Vietnam, Ekvator, Hong Kong, Tayland, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Malezya'ya önemli ihracat artışları yaşanmıştır. 2019 yılından ümitliyiz, geleneksel yakın komşu ülke ihraç pazarlarımızda yaşanan sorunların çözülmesi ve ihracatçılarımızın yeni ihraç pazarlarına açılım sağlaması ile ihracatımızın özlenen daha üst rakamlara ulaşacağını umuyoruz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Pekcan duyurdu... İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru

Son dakika... Bakan duyurdu: O süre uzatıldı

Son dakika... Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Son dakika... Dolar fiyatları ne kadar? İşte güncel dolar kuru