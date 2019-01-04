Doğu Karadeniz'den 126 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz'den 2018 yılında 126 ülkeye ihracat yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den geçen yıl 1 milyar 189 milyon bin 356 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

İllere göre dağılımda Trabzon'dan 952 milyon 191 bin 378 dolarlık, Rize'den 148 milyon 636 bin 478 dolarlık, Artvin'den 53 milyon 45 bin 971 dolarlık ve Gümüşhane'den de 35 milyon 127 bin 528 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildiren Kalyoncu, fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze ile madencilik ürünlerinin dış satımda ön planda olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihracatın 633 milyon 694 bin 295 dolarının fındık ve mamulleri, 201 milyon 315 bin 893 dolarının yaş meyve ve sebze ürünleri, 131 milyon 778 bin 872 dolarının madencilik ürünlerinden oluştuğunu belirtti.

Bölge ihracatında en büyük yekunu tutan bu üç sektör dışında son yıllarda sürekli gelişme gösteren su ürünleri ve mamullerinden 51 milyon 7 bin 10 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildiren Kalyoncu, otomotiv endüstrisi sektöründen 34 milyon 736 bin 266 dolar, makine ve aksamları sektöründen ise 11 milyon 234 bin 765 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kalyoncu, her geçen yıl bölge illerinde gelişme gösteren sanayi ürünleri ihracatının da toplamda 140 milyon 244 bin 812 dolara ulaştığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi ürünleri grubunda Trabzon'da üretimi yapılan ürün gruplarının katma değer ihtiva eden ürünler olması bölge ekonomisi ve istihdamına büyük katkı sağlamaktadır. Trabzon'da Ar-Ge çalışmaları ile üretilen otomotiv yedek parçalarının dünyanın önde gelen markalarınca tercih edilmesi, inovatif ürün olarak üretilen ısıtıcıların prestijli marka haline getirilerek Çin Halk Cumhuriyeti ve 60 ülkeye ihraç edilme başarısı, üretilen makinelerin Afrika'nın en ücra köşelerine dahi ihraç edilebilmesi, savunma sanayisi alanında üretilen yüksek teknolojili ürünlerin belli başlı ülkelerin güvenlik kurumlarınca tercih edilmesi, üretilen sıva makinesinin AB ülkelerine dahi ihraç edilebilme başarısı, medikal ve sağlık alanında üretilen ürünlerin en gelişmiş ülke sağlık teşkilatı tarafından tercih edilmesi, gururumuz Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçısının büyük başarılarıdır."

İhracat yapılan pazar çeşitliliğinin her geçen yıl arttığını belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Bölge ihracatçılarımız dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapma başarısı gösterdiler. 2018 yılında bölgemizden 126 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Önemli ihraç pazarlarımızdan olan bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda yaş meyve sebze ürünlerinde ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar, ürünlerin sürekli geri iade edilmesi gibi nedenlerden dolayı ihracatımızda düşüş yaşanmış, aynı şekilde 2018 yılı Ağustos ayından itibaren de Gürcistan'ın Türk çimentosuna getirdiği kısıtlama nedeniyle çimento ihracatımızın tamamen durmasından dolayı Gürcistan'a yönelik ihracatımızda bir önceki yıla oranla düşüşler yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bunun yanında, bölge ihracatçılarımız son yıllarda ihracat yapma başarısı gösterdiği Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatımızda yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır. Bu ülkelerden de Vietnam, Ekvator, Hong Kong, Tayland, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Malezya'ya önemli ihracat artışları yaşanmıştır. 2019 yılından ümitliyiz, geleneksel yakın komşu ülke ihraç pazarlarımızda yaşanan sorunların çözülmesi ve ihracatçılarımızın yeni ihraç pazarlarına açılım sağlaması ile ihracatımızın özlenen daha üst rakamlara ulaşacağını umuyoruz."



