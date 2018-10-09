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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz'den 122 ülkeye ihracat

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Doğu Karadeniz'den 122 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-eylül döneminde 122 ülkeye ihracat yapıldı.

DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 9 ayında 799 milyon 947 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

İllere göre dağılımda Trabzon'dan 655 milyon 201 bin 468 dolarlık, Rize'den 80 milyon 94 bin 925 dolarlık, Artvin'den 40 milyon 391 bin 35 dolarlık ve Gümüşhane'den de 24 milyon 259 bin 572 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Kalyoncu, ihracatta ise sırasıyla fındık ve mamülleri, yaş meyve sebze ve madencilik ürünlerinin ön planda olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, bölgeden ocak-eylül döneminde 122 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, bölgeden en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin ise Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, İtalya ve Fransa olduğunu kaydetti.

Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu'na 100 milyon 709 bin 629 dolarlık ihracat yapıldığının altını çizen Kalyoncu, "Almanya'ya 84 milyon 5 bin 640 dolarlık, Gürcistan'a 82 milyon 311 bin 266 dolarlık, İtalya'ya 70 milyon 692 bin 549 dolarlık ve Fransa'ya da 51 milyon 315 bin 689 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ön planda olan bu ülkelerin yanı sıra son yıllarda Uzak Doğu ülkelerine yönelik bölgeden yapılan ihracat da arttı." dedi.

Kalyoncu, Rusya Federasyonu'nun bölgenin yakınlık avantajı nedeniyle ihracatta öncelikli pazar olarak her dönem birinci sırada yer aldığını belirterek, "Rusya Federasyonu ağırlıklı olarak yaş meyve sebze ürünlerinin lojistik avantajları nedeniyle öncelikli pazarıdır. Bunun yanında bölge içinde üretilen sanayi ürünleri açısından da ihracatçılarımızın Rusya Federasyonu'na yönelme noktasında çalışmalara ağırlık vereceğiz. Bölge ihracatçılarını Rusya Federasyonu'nun tüm bölgelerine ihracat yapmak için yönlendirecek programlar düzenleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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