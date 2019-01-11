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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.01.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'dan en çok ihracat Irak'a yapıldı

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Doğu Anadolu'dan en çok ihracat Irak'a yapıldı

DAİB'in sorumluluk sahasındaki 17 ilden 175 ülkeye geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde en çok ihracat 440 milyon 920 bin dolarla Irak'a yapıldı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğince (DAİB), geçen yıl 175 ülkeye 1 milyar 777 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Birlik bu dönemde en çok dış satımı ülke bazında Irak'a yaptı.

AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, birliğin sorumlu olduğu 17 ilden geçen yıl sanayi, tarım ve madencilik gibi tüm sektörlerden 175 ülkeye ihracat yapıldı.

DAİB, geçen yıl yaptığı 1 milyar 777 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 25'ini yani 440 milyon 920 bin dolarlık kısmını Irak'a gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan bu ülkeyi sırasıyla 128 milyon 500 bin dolarla Azerbaycan, 97 milyon 407 bin dolarla İran, 88 milyon dolarla Almanya, 54 milyon dolarla Libya, 42 milyon 320 bin dolarla Gürcistan takip etti.

Birlik, ayrıca geçen yıl Hollanda'ya 39 milyon 808 bin dolar, İsrail'e 33 milyon 423 bin dolar, Bulgaristan'a 32 milyon 267 bin dolar, Cezayir'e de 31 milyon 566 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Geçen yıl makine sektöründen 235 milyon 779 bin dolarlık ihracat yapan birlik üyeleri, aynı dönemde kimyevi maddeler ve mamullerinden 214 milyon 842 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 195 milyon 154 bin dolar, madencilik sektörlerinden ise 85 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Tarım ürünlerinden 2018 yılında 305 milyon 370 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren birlik, bu kapsamda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 45 milyon 843 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 50 milyon 249 bin dolar, meyve sebze mamullerinden 22 milyon 504 bin dolarlık dış satım yaptı.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatçılar açısından 2018 yılının genel anlamda güzel ve verimli geçtiğini söyledi.

İhracatın ekonomi için çok önemli olduğunu vurgulayan Tanrıver, "2018 yılında DAİB olarak 1 milyar 777 milyon dolarlık ihracat yaptık. Hedefimiz 1 milyar 800 milyon dolardı, hemen hemen hedefimizi yakaladık." dedi.

Tanrıver, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten
175 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatarak, DAİB'in faaliyet gösterdiği illerin 6 ülkeye sınır olduğuna dikkati çekti.

"İHRACATÇILAR AİLESİ OLARAK CİDDİ ATAĞA KALKTIK"

Irak’taki çifte vergilendirme sorunu ve İran'a uygulanan ambargodan dolayı birlik olarak 2018 yılında olumsuz etkilenmelerine rağmen ihracatın güzel geçtiğini anlatan Tanrıver, şöyle devam etti:

"2019 yılına daha umutlu başladık. 2019 yılı ihracat hedefimizi 2,5 milyar dolar olarak belirledik, yüzde 25 civarında artış hedefi koyduk. Bunu yakalayacağımıza inanıyorum, çünkü ihracatçı ailesi olarak ciddi bir atağa kalktık. Projelerimizi aktif hale getirdik ve tüccarımızı dünya pazarıyla buluşturmak için seferber olduk. Ortalama her ay bir veya iki ülkeye giderek ürün tanıtımına başladık. Bu ay Almanya ile programlarımıza başlıyoruz, gelecek ay Özbekistan, Kuveyt ve Umman'a ziyaretlerimiz olacak."

"IRAK'I CİDDİ BİR PAZAR OLARAK GÖRÜYORUZ"

Tanrıver, birliğin ihracat yaptığı 175 ülke arasında geçen yıl en çok ihracatı Irak'a yaptıklarını anımsatarak, "Irak'ı ciddi bir pazar olarak görüyoruz. Komşumuz Irak büyük pazar, Irak'a satamayacağımız hiçbir şey yok. Oralara gidip geldikçe ihracat rakamlarımız artacak. Irak hem komşumuz hem de bölgemize yakın olması sebebiyle hedef pazarımızdır. Türk ürünleri bu ülke için prestijli ürünlerdir. İhracatçılarımız yeter ki üretim yapsın. Hedeflerimizi yakalamak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

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