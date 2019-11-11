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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriDoğu Anadolu'dan 157 ülkeye ekimde 168,8 milyon dolarlık ihracat
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Ekonomi
AA
11.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'dan 157 ülkeye ekimde 168,8 milyon dolarlık ihracat

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Doğu Anadolu'dan 157 ülkeye ekimde 168,8 milyon dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanında bulunan 17 ilden ekim ayında 157 ülkeye 168 milyon 800 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ekim ayında birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 157 ülkeye ihracat yapıldı.
Geçen yıl ekimde 169 milyon 939 bin dolar ihracat yapan DAİB'nin bu yılki ekim ayı ihracatı 168 milyon 800 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla tarım ve bazı sektörlerde artış gösterdi.

Geçen yıl ekim ayında 131 milyon 814 bin dolarlık sanayi, 28 milyon dolarlık tarım ürünü satan birlik üyeleri, bu yılın aynı ayında yüzde 20'lik artışla tarımda 34 milyon dolarlık, makine sektöründen 19 milyon 62 bin dolarlık, madencilik sektöründen ise 8 milyon 180 bin dolarlık ihracat yaptı.

İHRACATIN BÜYÜK KISMI SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN

DAİB üyelerinin ekim ayındaki dış satımının 126 milyon 578 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu. Bu kapsamda sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 23 milyon 832 bin dolar ile hazır giyim alırken, bunu 20 milyon 763 bin dolar ile kimya, 19 milyon 62 bin dolar ile makine sektörü izledi.
Tarım ürünleri ihracatında ise söz konusu ayda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 4 milyon 83 bin, yaş meyve ve sebzeden 7 milyon 484 bin, meyve ve sebze mamullerinden de 2 milyon 595 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de söz konusu ayda 17 milyon 167 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

İLK SIRADA IRAK VAR

Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk sırada Irak'ın olduğu görüldü. Birlik üyesi firmalardan söz konusu ayda 52 milyon dolarlık ürün satılan Irak'ı, 10 milyon 685 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 9 milyon 328 bin dolarla İran, 7 milyon dolarla Almanya, 4 milyon 687 bin dolarla İsrail takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayında ihracatçıların 157 ülkeye 168 milyon 800 bin dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. Birliğin söz konusu ayda ihracat yaptığı ülkelerden 54'üne ihracatını artırdığına işaret eden Tanrıver, "Ekim ayında ihracatçılarımız ülkemizin bayrağını 157 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. İhracat artışını devam ettirip bayrağımızı daha fazla ülkede dalgalandıracağız." dedi.

Tanrıver, temmuz ayından itibaren ihracatta sürekli ve kademeli olarak artış yaşandığını belirterek, bu artışların kendilerini onurlandırdığını ve gururlandırdığını dile getirdi. İhracatçıların da artışlardan moral bulduğunu anlatan Tanrıver, "Bölgemiz konum itibariyle Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu pazarına kolay erişim imkanı sunması ve 5 ülkeye doğrudan ulaşılabilir konumda olması, bölge illerinin Kafkaslar ve Orta Doğu pazarına erişimi açısından önemli fırsatlar sunmakta. Birlik olarak biz de üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapması anlamında yoğun çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. 

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