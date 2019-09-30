Doğrulanmış 2 bin Türk KOBİ Amazon oluyor

DÜNYANIN önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan ve geçen yıl Türkiye pazarına giren Amazon, Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte KOBİ’ler için Avrupa’ya ihracat imkanı sağlayacak yeni bir eğitim programı başlattı. Geçtiğimiz Haziran ayında KOBİ’lerin Türkiye’den Avrupa’ya satış yapmasını sağlayan Amazon.com.tr, 2 bin firmayı kapsayacak yeni eğitim programı ile Türk KOBİ’lerin ihracat potansiyelinin artmasına destek olmayı hedefliyor. Eğitime katılan yerel işletmelerin Amazon üzerinden satılacak ürünleri İngiltere ve Almanya dahil 28 Avrupa ülkesinde milyonlarca müşteriye ulaşabilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle hayata geçen proje kapsamında TOBB’a bağlı ticaret ve sanayi odalarında düzenlenecek eğitim seminerlerini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi uzmanları verecek. Dijitalleşme, e-ihracata ilişkin fırsatlar, ihracat ile iş büyütme yolları ve Amazon’un sunduğu satış imkanları gibi başlıkları kapsayan eğitimlerle 2019-2020 dönemi boyunca 20 ilde 2 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.

7 YILLIK YATIRIM PLANI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Xavier Garambois, Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott ve Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Başdanışmanı Esra Avşar bir grup basın mensubu ile bir araya gelerek projenin detaylarını anlattı. Türkiye’de geçirdikleri ilk yılı ‘güzel bir sürpriz’ şeklinde tanımlayan Garambois, şu değerlendirmeyi: “Ülke özelinde rakam paylaşamıyorum ama ilk yılımızda Türkiye’de on milyonlarca dolarlık yatırım yaptık. Hala da yatırıma devam ediyoruz. Biz Türkiye’ye yatırım yapmaya karar verirken, 7 yıllık bir plan yaptık. Burada uzun vadeli yatırım düşünüyoruz. İlk etapta çok agresif tanıtım yapmadık. Sabırla, sağlam büyümek istiyoruz. Türkiye’deki deneyimimizden çok memnunuz. Pazar dağıtım konusunda beklediğimizden çok ilerde. Bizden alışveriş yapıp memnun kalanlar arkadaşlarına tavsiye ediyor ve çok sağlam büyüyoruz. Almanya İngiltere ve Fransa’da çalışırken mesaimin 4’te birini teslimata ayırmak zorunda kalıyorum. Ama Türkiye’de çok güzel, olumlu bir sürprizle karşılaştık. Depolamada Ceva Lojistik ile çok başarılı bir operasyon yürütüyoruz. Ekol Lojistik ile işbirliği yaparak teslimatta çok ilerlemiş bir sistemle çok iyi bir performans yakaladık. İşbirliği yaptığımız tüm operatörlerin kalitesi ve hızı çok üst düzeyde. Bu kadarını beklemiyordum, operasyonumuzun omurgası çok sağlam ilerliyor.”

Amazon’un bugüne kadar tüm satışlarında Türkiye’den alım yaptığını belirten Garambois, faaliyetlerini genişletmeyi ve bunu yaparken Türk KOBİ’lerine de kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de de KOBİ’lerin genelde tasarım ve üretimde çok başarılı olduğunu ama ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmada sıkıntı yapabileceklerini belirten Garambois, “KOBİ’lere yönelik eğitim projemizle Türkiye’deki KOBİ’lere Avrupa’da milyonlarca müşteriye açılabilme imkanı sunuyoruz. Bu açıdan çok heyecanlıyız ve bu projeye çok inanıyoruz. Hem biz Amazon olarak özgün, kaliteli ürünleri müşterilerimize sunabileceğiz hem de KOBİ’lere Avrupa gibi çok büyük pazarın kapılarını açacağız. Türkiye çok ciddi bir KOBİ bazına sahip ve bizim de çok büyük bir müşteri tabanımız var. Bu ikisini bir araya getiren bu projenin ihracat yapan ve ilk kez yapmak isteyen şirketlere büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.”

AVRUPA’YA AÇILAN FIRSAT PENCERESİ



PROF. Dr. Mehmed Özkan, şunları söyledi: “Türkiye heyecan verici bir pazar ve ciddi bir üretim ve ihracat üssü. Türkiye’nin bu özelliklerinin birlikte değerlendirildiği önemli bir proje için Amazon ile işbirliği başlattık. Amazon’un Türkiye’den ihracat yapılmasına katkı sağlayacak, yurtdışına açılmak isteyen küçük işletmelere fırsat verecek bu yaklaşımı çok önemli. Genç girişimciler, kendi el emeği ile ürettiklerini satan küçük esnaf kesimi ve yurtdışına açılmak isteyen daha büyük çaplı iş yapan KOBİ’ler için Avrupa’ya açılan çok önemli bir fırsat penceresi bu.”