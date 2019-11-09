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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.11.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Doğrudan yatırımlarda "simülasyon" dönemi

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Doğrudan yatırımlarda "simülasyon" dönemi

Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarda rakip ülkelere göre konumunu ve gelişim alanlarını belirlemek için "yatırım yeri seçim simülasyonu" yapılacak.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, iş ve yatırım ortamı reformlarıyla uluslararası doğrudan yatırımların artırılarak Türkiye'nin bölgesel üretim merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin teşkilat yapısına ilişkin mevzuatta değişikliğe gidilecek. Ofisin, uluslararası doğrudan yatırımcıların başvurularına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması, ilgili kamu kurumları nezdindeki işlemlerin yürütülmesi ile uyuşmazlıklara çözüm geliştirilmesi gibi konularda yetkilendirilmesi sağlanacak.

Özel yatırımlar ile yatırımcıların korunmasına yönelik çerçeve bir düzenleme yapılacak. Kamu idareleri ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları karara bağlayacak yatırım ombudsmanlığı sistemi oluşturulacak.

Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin sonuçlanma süreleri idareler tarafından önceden belirlenerek ilan edilecek. Sapma olması halinde yeni süre, gerekçesiyle yatırımcıya bildirilecek. Mahalli idarelerin yatırım izinlerine yönelik uygulamaları da basitleştirilecek ve zorlayıcı olanlar kaldırılacak. Noter onayı aranan işlemlerin sayısı ve maliyetleri de azaltılacak.

"YATIRIM YERİ SEÇİM SİMÜLASYONU YAPILACAK"

Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarda rakip ülkelere göre konumunu ve gelişim alanlarını belirlemek için yatırım yeri seçim simülasyonu yapılacak. Yabancı yatırımcılara da yol gösterecek söz konusu projenin önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor.

Sabit teşvik paketi yerine, yatırımcının ihtiyaç duyduğu desteklerden yararlanmasını sağlayacak esnek bir sistem hayata geçirilecek.

ÜRETEN ŞEHİRLER PROGRAMI

İmalat ve ihracatın odağı olan şehirlerin değer zincirinin daha üst aşamasına çıkması, kurumsallaşma, pazarlama ve ulaşım altyapısının desteklenmesi için "Üreten Şehirler Programı" geliştirilecek. Programın uygulanacağı şehirlerin seçimi için analiz ve saha çalışmaları yürütülecek.


Serbest bölgelere stratejik ve yüksek katma değerli yatırımlar çekilecek. Bu amaçla model serbest bölge kurulacak.

Türkiye'nin yatırım ortamı performans kriterleri oluşturulacak. Böylece, ülkenin yatırım ortamı, önceden belirlenmiş kriterlere göre düzenli olarak değerlendirilecek ve iyileşme alanları belirlenecek. Yatırım ortamı değerlendirme anketi yapılarak, sorunlar ilk elden tespit edilecek.

Bu çalışmalarla, Türkiye'nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 2020 yılında 30'uncu sıraya yükselmesi hedefleniyor. Türkiye, bu yıl endekste 190 ülke arasında 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya çıkma başarısı gösterdi.

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