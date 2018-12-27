Doğru raf takibi
Mağazalarda müşteri davranışlarını analiz edip iş zekâsı geliştiren Udentify, görüntü işleme teknolojileri sayesinde müşterilerin yüzünden yaş ve cinsiyet değerleri tahmin ediyor. Müşteri davranışlarını takip ediyor. Bu sayede şirketler gereksiz tespit ediyor ve daha doğru pazarlama yapabiliyor.
BİR mağazaya girdiniz ve stantları dolaşıyorsunuz. Elbette en çok ilginizi çeken stantta daha fazla durup, ürünleri karıştırıyorsunuz. Şimdi söyleyeceklerimiz sizi korkutmasın. Mağazaya girdiğinizden beri yaptıklarınız, görüntü tanıyan sensörler tarafından izlenip, yapay zekâ tarafından anlamlandırılıyor. Ama kesinlikle ne kamera var, ne de hareketleriniz kaydediliyor. Sadece perakende şirketlerinin müşterilerini daha yakından tanıması ve doğru ürünleri doğru yerlere koyması için analiz ediliyor. İşte bu anlattığımız teknolojiyi ‘Udentify’ adındaki bir Türk startup hayata geçirdi.
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2017’de Can Dörtkardeşler, Rıdvan Çilli ve Sezai Acer tarafından hayata geçirilen Udentify, kamera sistemini kullanarak fiziksel satış noktalarında müşterilerin hareketlerini gözlemleyen bir iş zekâsı platformu. Can Dörtkardeşler, Udentify’ı şu şekilde anlattı: “Kameraların arkasına eklenen bir algoritma sayesinde müşterileri kapıdan kasaya kadar olan deneyimleri boyunca takip ediyor, mağaza verimliliği ve kârlılık artışı hedefi ile gerçek zamanlı raporlamalar yapıyoruz. Bunu tamamen anonim olarak yapıyoruz. Müşterilerin yüzünden yaş ve cinsiyet değerleri tahmini ediyoruz. Metrekare verimliliği, personel optimizasyonu, hızlı yönetici karar testi, mağaza içi pazarlama etkinliği, kategori konumlandırma, kampanya verimliliği ve süreç geliştirme alanlarında aylık danışmanlık yapıyoruz. Çoğunlukla kategori, mağazacılık, insan kaynakları, görsel ve süreç geliştirme ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz.”
VERİMİ ARTTIRIYOR
Müşteri bazlı planlama yapılamamasının ve denetim eksikliğinin mağazalarda kaçırılan satış ve ek masraflara yol açtığını belirten Dörtkardeşler, “Firmalar bu eksiklikler nedeni ile aylık cirolarının yüzde 4-8 oranında bir kısmını oluşan ek maliyetlere ayırıyorlar. Perakendecilerin fiziksel satış noktalarını verimli kılmayı amaçlayan Udentify birden çok departman tarafından kullanılıyor. Örneğin; kategori-görsel yöneticileri, yeni-mevcut ürünlerin en ideal konumunu buluyor. Raf paylarını belirliyor. İnsan kaynaları departmanı gereken personel sayısını ve shiftleri belirleyebiliyor. Pazarlama departmanı, materyallerinin verimliliğini ölçümlüyor. Yöneticiler, kararlarını test ediyor. Operasyon departmanı ise mağaza içi verimsizlikten gerçek zamanlı haberdar oluyor” dedi. Metrekare verimliliği sağlayarak ödenen kira maliyetlerini düşürdüklerini de anlatan Dörtkardeşler, “Mağaza içi reyon yerleşimleri, ürün fiyatlaması, ürün verimliliği, personel verimliliği konularındaki sorunlar ve ya başarılı aksiyonları 15 gün içerisinde tespit ediyoruz. Bu bize metrekare verimliliklerini yüzde15 oranında arttırmaya, reyon bazlı dönüşüm oranlarında yüzde 6 iyileşmeye gitmemize yarıyor” diye konuştu.
300 BİN TL YATIRIM ALDI
İLK yatırımlarını 300 bin TL olarak aldıklarını ifade eden Can Dörtkardeşler, “Serdar Urçar, Barış Aydın, Altay Tınar, Ahmet Turgut, Serdar Öner, Rıfat Nasi yatırımcılarımız arasında yer alıyor” dedi.
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