Doğru raf takibi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
27.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Doğru raf takibi

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Doğru raf takibi

Mağazalarda müşteri davranışlarını analiz edip iş zekâsı geliştiren Udentify, görüntü işleme teknolojileri sayesinde müşterilerin yüzünden yaş ve cinsiyet değerleri tahmin ediyor. Müşteri davranışlarını takip ediyor. Bu sayede şirketler gereksiz tespit ediyor ve daha doğru pazarlama yapabiliyor.

BİR mağazaya girdiniz ve stantları dolaşıyorsunuz. Elbette en çok ilginizi çeken stantta daha fazla durup, ürünleri karıştırıyorsunuz. Şimdi söyleyeceklerimiz sizi korkutmasın. Mağazaya girdiğinizden beri yaptıklarınız, görüntü tanıyan sensörler tarafından izlenip, yapay zekâ tarafından anlamlandırılıyor. Ama kesinlikle ne kamera var, ne de hareketleriniz kaydediliyor. Sadece perakende şirketlerinin müşterilerini daha yakından tanıması ve doğru ürünleri doğru yerlere koyması için analiz ediliyor. İşte bu anlattığımız teknolojiyi ‘Udentify’ adındaki bir Türk startup hayata geçirdi.

ANONİM OLARAK

2017’de Can Dörtkardeşler, Rıdvan Çilli ve Sezai Acer tarafından hayata geçirilen Udentify, kamera sistemini kullanarak fiziksel satış noktalarında müşterilerin hareketlerini gözlemleyen bir iş zekâsı platformu. Can Dörtkardeşler, Udentify’ı şu şekilde anlattı: “Kameraların arkasına eklenen bir algoritma sayesinde müşterileri kapıdan kasaya kadar olan deneyimleri boyunca takip ediyor, mağaza verimliliği ve kârlılık artışı hedefi ile gerçek zamanlı raporlamalar yapıyoruz. Bunu tamamen anonim olarak yapıyoruz. Müşterilerin yüzünden yaş ve cinsiyet değerleri tahmini ediyoruz. Metrekare verimliliği, personel optimizasyonu, hızlı yönetici karar testi, mağaza içi pazarlama etkinliği, kategori konumlandırma, kampanya verimliliği ve süreç geliştirme alanlarında aylık danışmanlık yapıyoruz. Çoğunlukla kategori, mağazacılık, insan kaynakları, görsel ve süreç geliştirme ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz.”

VERİMİ ARTTIRIYOR

Doğru raf takibi

Müşteri bazlı planlama yapılamamasının ve denetim eksikliğinin mağazalarda kaçırılan satış ve ek masraflara yol açtığını belirten Dörtkardeşler, “Firmalar bu eksiklikler nedeni ile aylık cirolarının yüzde 4-8 oranında bir kısmını oluşan ek maliyetlere ayırıyorlar. Perakendecilerin fiziksel satış noktalarını verimli kılmayı amaçlayan Udentify birden çok departman tarafından kullanılıyor. Örneğin; kategori-görsel yöneticileri, yeni-mevcut ürünlerin en ideal konumunu buluyor. Raf paylarını belirliyor. İnsan kaynaları departmanı gereken personel sayısını ve shiftleri belirleyebiliyor. Pazarlama departmanı, materyallerinin verimliliğini ölçümlüyor. Yöneticiler, kararlarını test ediyor. Operasyon departmanı ise mağaza içi verimsizlikten gerçek zamanlı haberdar oluyor” dedi. Metrekare verimliliği sağlayarak ödenen kira maliyetlerini düşürdüklerini de anlatan Dörtkardeşler, “Mağaza içi reyon yerleşimleri, ürün fiyatlaması, ürün verimliliği, personel verimliliği konularındaki sorunlar ve ya başarılı aksiyonları 15 gün içerisinde tespit ediyoruz. Bu bize metrekare verimliliklerini yüzde15 oranında arttırmaya, reyon bazlı dönüşüm oranlarında yüzde 6 iyileşmeye gitmemize yarıyor” diye konuştu.

300 BİN TL YATIRIM ALDI

İLK yatırımlarını 300 bin TL olarak aldıklarını ifade eden Can Dörtkardeşler, “Serdar Urçar, Barış Aydın, Altay Tınar, Ahmet Turgut, Serdar Öner, Rıfat Nasi yatırımcılarımız arasında yer alıyor” dedi.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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