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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ceren BOZTEPE
07.04.2018 - 22:13, Son Güncelleme:

Doğru etiketi bulmak marifet istiyor

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Doğru etiketi bulmak marifet istiyor

MAĞAZA ve marketlerde etiket üzerinde yazan fiyatı ile ürün için kasaya gelindiğinde istenilen farklı ücretler kafa karıştırmaya devam ediyor.

Yapılan yanlışlıklar nedeniyle tüketicinin cebinden daha fazla para çıkabiliyor. Hürriyet’in pek çok mağaza ve markette yaptığı çalışma, etiketlerin tüketicinin algısını yanıltmak için farklı yerlere konumlandırıldığını gösterdi. Kimi yerde etiketlerle ürünler alt-üst edilip tüketiciyi aldatma çabası olduğunu gözlemledik. Kimi yerde ise ürünlerin gerçek gramajı ile etiket gramajlarının farklı olduğunu tespit ettik. Örneğin bir markette 23.99 TL’lik tuvalet kağıdının altına 7.45 TL’lik etiket yerleştirilmişti. Bir başka markette ise 8.25 TL’lik bir kahvaltılık ürünün altına 3.25 TL’lik bir etiket yerleştirildiğine şahit olduk. Dikkati çeken en önemli ayrıntılardan biri ise market ve mağazaların ürünlerle gerçek etiketlerini çok farklı noktalara yerleştirmeleriydi. Bununla kasada yapılan itiraz durumunda, “Reyonda bu ürünün etiketi var. Fiyatı da üzerinde yazıyor” demekti. Bu sorunu gözlemlediğimiz mağazalarda ürünlerle fiyatlar o kadar ayrı noktalardaydı ki ürünün gerçek fiyatını bir bakışta fark etmek neredeyse imkânsızdı. Çünkü etiketlerde fiyatlar aşırı büyük, ürün isimleri ise çok küçük puntolarla yazılmıştı. Ancak bazı marketlerde yapılan itirazların ardından etiket ve kasa fiyatı arasındaki farkın ödendiğine de şahit olduk.

4 KİLOLUK FİYAT KONULMUŞ

Gittiğimiz başka bir markette de bu defa 6 kiloluk çamaşır deterjanlarının ortasına aynı ürünün 4 kiloluk fiyatı yerleştirilmişti. Ürünlerden tamamen uzak bir noktada ise 6 kiloluk bu çamaşır deterjanının gerçek etiketi vardı. Aynı markette tenekede satılan bir yağın altına hem 84.95 TL’lik hem de 36.95 TL’lik etiket bulunuyordu. Gözlemlediğimiz bir başka şey ise, kimi marketlerde etiketlerin ürünlerin üstündeki rafta kimi marketlerde ise alttaki raflarda yer alması. Alttaki etiketlerde fiyatlar genelde daha ucuz. Bu yüzden üstteki ürünün fiyatını alttaki etikette zanneden tüketici yanıltılmış oluyor.

AÇIKÇA BELLİ OLMASI ŞART

FİYAT etiketi yönetmeliğinin 9. maddesi de şöyle diyor: “Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli, büyüklükte ve başka rakam , kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.” Yanlış konulan etiketlerden tüketicilerin sorumlu olamayacağını belirten Tüketici Haklarını Savunma Derneği Başakanı Ahmet Salgut ise şöyle konuştu: “Bilerek ya da bilmeyerek ürünlerin yerleri değiştiriliyor ya da etikette farklı kasada farklı fiyat uygulanıyor. Bu gibi durumlarda tüketici lehine fiyat uygulanmalı. Ancak burada müşterilerin belki çok azı farkına varıyor. Varsa bile etiketteki yazı gösterilerek ürün asıl fiyatına yani yüksek olan fiyata göre veriliyor. Dolayısıyla buradan haksız kazanç elde ediliyor.”

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