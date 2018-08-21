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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
21.08.2018 - 01:20, Son Güncelleme:

Doğalgazda geri sayım

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Doğalgazda geri sayım

Türkiye’nin 81 ilinin doğalgaza erişiminin sağlanması için yapılan çalışmalarda sona geliniyor. Şırnak, Artvin ve Hakkâri bu yıl sonunda doğalgaza kavuşacak. Bunun yanı sıra 22 ilçe ve beldenin de doğalgaza erişmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çalışmaları sürüyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 100 günlük hedefleri arasında yer alan “Tüm illere doğalgaz arzı” kapsamında, Şırnak ve Artvin de doğalgaza kavuşacak. Bu yıl mart ayında imzalanan Hakkâri doğalgaz projesinde de inşaatın yarısı tamamlandı. Bakanlık, aralarında Viranşehir, Zile, Niksar, Bulancak, Emirdağ ve Arsin gibi 9 ilçenin organize sanayi bölgelerindeki işletmelerin de doğalgaz ile üretimini sağlayacak.

GELECEK AY ŞIRNAK’A

28 Temmuz 2016’da sözleşmesi imzalanan Şırnak Doğalgaz Boru Hattı projesinde sona yaklaşıldı. Yüzde 99’u tamamlanan proje ile eylül ayı sonu itibarıyla Şırnak’a doğalgaz verilecek. Yine Türkiye’de coğrafi yapı olarak yüksekliğin çok fazla değişkenlik gösterdiği, zor ulaşım koşullarına sahip olan Artvin’de de geçen yıl şubat ayında başlatılan yapım çalışmalarında sona gelindi. Artvin Doğalgaz Boru Hattı, Faz-I ve Faz-II-2 kısımları ekim ayı sonunda tamamlanarak, Artvin’e doğalgaz verilecek.

Hakkâri YIL SONU

Sözleşmesi bu yıl mart ayında imzalanarak yapım çalışmaları başlatılan Hakkâri Doğalgaz Boru Hattı Projesi inşaatının yarısı tamamlandı. Geri kalan kısmının yıl sonu tamamlanması öngörülüyor. Böylece Hakkâri iline doğalgazın yılsonu verilmeye başlanması bekleniyor. Hakkâri’nin doğalgaza kavuşmasıyla birlikte Türkiye’de doğalgaz almayan il kalmayacak.

38 İLÇE VE BELDEYE GAZ

Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması için EPDK, BOTAŞ ve GAZBİR tarafından ortaklaşa veya tek başına 2017 yılı ile 2019 arasında 222 ilçe/belde gibi yerleşim yerlerinin de doğalgaza kavuşturulması planlanıyor. Geçen yıl 101 yerleşim yeri gaza kavuşurken, 2 milyondan fazla vatandaşın gaza erişimi sağlandı. Yılsonuna kadar 82 ilçeye doğal gaz verilmesi planlanıyor. Söz konusu ilçelerden 38’i 100 günlük icraat programı döneminde doğalgaza erişmiş olacak.

100 günlük icraat programı kapsamında yapım çalışmaları sürdürülen Şabanözü, Boyabat, Iğdır, Viranşehir, Zile, Niksar, Bulancak, Emirdağ ve Arsin Organize Sanayi Bölgeleri de doğalgaza kavuşacak. Böylece yerli sanayicinin doğalgaz kullanımı ile maliyetleri düşen üretiminin daha da artması hedefleniyor.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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